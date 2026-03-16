Дегтярев завил о трехкратном сокращении отчислений БК в адрес РФС: «В 2024-м союз получил 5 млрд рублей, львиная доля – от ставок на ЛЧ и зарубежные лиги. Заслуги его нет никакой»

Министр спорта РФ и глава попечительского совета Российского спортивного фонда (РСФ) Михаил Дегтярев сообщил, что Российский футбольный союз получит 1,5 млрд рублей в качестве отчислений от букмекеров за 2026 год

– Какие у вас впечатления от заявочной кампании?

– Самое положительное – это большой объем статистической и управленческой пищи для ума. Благодарю все федерации за терпение, готовность к изменениям и большей прозрачности. Из любопытных перекосов можно несколько примеров привести.

Возьмем, например, Российский футбольный союз (РФС), который в 2024 году получил почти 5 млрд рублей, львиная доля из которых была от ставок на Лигу чемпионов и другие зарубежные чемпионаты. Заслуги его тут, прямо скажем, никакой. В этом году РФС по результатам экспертизы фонда получит около 1,5 млрд рублей.

Федерация компьютерного спорта в 2024 году получила почти 1,1 млрд рублей. А в этом году подалась на 141 млн, а получила 85 млн. Или настольный теннис в 2024 году получил 1,6 млрд, а в этом фонд одобрил им 350 млн.

Подобная оптимизация позволила сформировать финансовую базу для поддержки некогда вообще обездоленных организаций. Сейчас завершается конкурс на поддержку Олимпийского, Паралимпийского, Сурдлимпийского комитетов, а также специальной олимпиады.

Никогда ни рубля букмекерских денег на паралимпийцев, сурдлимпийцев или специальную олимпиаду не направлялось. В 2024 году и ранее в соответствующей графе стоят нули, – сказал Дегтярев.