  Дегтярев завил о трехкратном сокращении отчислений БК в адрес РФС: «В 2024-м союз получил 5 млрд рублей, львиная доля – от ставок на ЛЧ и зарубежные лиги. Заслуги его нет никакой»
Дегтярев завил о трехкратном сокращении отчислений БК в адрес РФС: «В 2024-м союз получил 5 млрд рублей, львиная доля – от ставок на ЛЧ и зарубежные лиги. Заслуги его нет никакой»

Министр спорта РФ и глава попечительского совета Российского спортивного фонда (РСФ) Михаил Дегтярев сообщил, что Российский футбольный союз получит 1,5 млрд рублей в качестве отчислений от букмекеров за 2026 год

– Какие у вас впечатления от заявочной кампании?

– Самое положительное – это большой объем статистической и управленческой пищи для ума. Благодарю все федерации за терпение, готовность к изменениям и большей прозрачности. Из любопытных перекосов можно несколько примеров привести.

Возьмем, например, Российский футбольный союз (РФС), который в 2024 году получил почти 5 млрд рублей, львиная доля из которых была от ставок на Лигу чемпионов и другие зарубежные чемпионаты. Заслуги его тут, прямо скажем, никакой. В этом году РФС по результатам экспертизы фонда получит около 1,5 млрд рублей.

Федерация компьютерного спорта в 2024 году получила почти 1,1 млрд рублей. А в этом году подалась на 141 млн, а получила 85 млн. Или настольный теннис в 2024 году получил 1,6 млрд, а в этом фонд одобрил им 350 млн.

Подобная оптимизация позволила сформировать финансовую базу для поддержки некогда вообще обездоленных организаций. Сейчас завершается конкурс на поддержку Олимпийского, Паралимпийского, Сурдлимпийского комитетов, а также специальной олимпиады.

Никогда ни рубля букмекерских денег на паралимпийцев, сурдлимпийцев или специальную олимпиаду не направлялось. В 2024 году и ранее в соответствующей графе стоят нули, – сказал Дегтярев.

Источник: «Ведомости»
Т.е. этот персонаж рассказывает о том, что спортивные федерации резко обеднели, и подаёт это как какое-то достижение???
У кого-то убыло, значит у кого-то прибыло)
Ну конкретно здесь он говорит о перераспределении средств.
Тот же по объему "пирог" разделили на другие части.
Ну и если брать конкретно РФС, то уменьшили их бюджет в 3.5 раза. А другие федерации получат больше.
Дядь да Вы же там сами их налогами обложили и думали они Вам больше принесут?
Ты совсем с приветом? Мы уже это обсуждали, с вашими драконовскими методами буки скоро начнут брать комиссию с пользователей и мы все как один пойдём в зарубежные конторы.
В следующем году ничего могут вообще не принести, тогда вам придется в баню, под стол и самому зарабатывать!!!
>и мы все как один пойдём в зарубежные конторы
Угу, в которых даже пополнять, не говоря о выводе - то ещё приключение.

Плюс гос-во может одним щелчком этот поток прекратить, выведя подобные транзакции в криминальную зону. Самых отбитых лудиков даже это не остановит, но 99.99% задумается.
Слово думали и дегтярев в одном предложении звучат как то нереально
Никогда Штирлец не был так близок к провалу и вот - РФС получил 1.5 миллиарда. На развитие футбола ушло 1.5%. Остальное — на развитие чиновников 🤣🤣🤣🤣🤣
Букам интересно финансировать то, что приносит им деньги и новых игроков ... а все эти игры для ампутантов и аутистов - они букам для чего ? Так что поток денег очень скоро иссякнет , и Дегтяреву просто нечего будет перераспределять между федерациями
Прикиньте 1 млрд это 12 млн долл какой там адский распил идет….
То есть сократили миллиарды и перенаправили всё на параолимпийцев? Или на "будущих" таких спортсменов всё же деньги уйдут?
А твоя заслуга в чем? В постоянном поминании Президента?
Федерация киберспорта получает 1.1 миллиарда.....никакого развития они не вели и не ведут, никаких турниров нет, в этом году смогли кое-как якобы куда-то направить только 350.... России нужен 1 большой аудит, количество распиленного бабла просто все мыслимые и немыслимые пределы превышает, настольный теннис 1.6 миллиарда?????? ГДЕ ЭТИ ДЕНЬГИ???????
Заслуги РФС нет- а огромные деньги есть =))
Какой вообще принцип распределения? Пальцем в небо?
кибер спорт отечественный)) получил 1,1 миллиард в прошлом голу а в этом 350 миллионов, т.е они смогли обосноватся только на эту сумму… а получается в прошлом году тупо минимум половину распилили из 1.1 миллиарда жесть…
О перераспределении ни слова. Зато всем БК прищемили доходы
