Дегтярев завил о трехкратном сокращении отчислений БК в адрес РФС: «В 2024-м союз получил 5 млрд рублей, львиная доля – от ставок на ЛЧ и зарубежные лиги. Заслуги его нет никакой»
Министр спорта РФ и глава попечительского совета Российского спортивного фонда (РСФ) Михаил Дегтярев сообщил, что Российский футбольный союз получит 1,5 млрд рублей в качестве отчислений от букмекеров за 2026 год
– Какие у вас впечатления от заявочной кампании?
– Самое положительное – это большой объем статистической и управленческой пищи для ума. Благодарю все федерации за терпение, готовность к изменениям и большей прозрачности. Из любопытных перекосов можно несколько примеров привести.
Возьмем, например, Российский футбольный союз (РФС), который в 2024 году получил почти 5 млрд рублей, львиная доля из которых была от ставок на Лигу чемпионов и другие зарубежные чемпионаты. Заслуги его тут, прямо скажем, никакой. В этом году РФС по результатам экспертизы фонда получит около 1,5 млрд рублей.
Федерация компьютерного спорта в 2024 году получила почти 1,1 млрд рублей. А в этом году подалась на 141 млн, а получила 85 млн. Или настольный теннис в 2024 году получил 1,6 млрд, а в этом фонд одобрил им 350 млн.
Подобная оптимизация позволила сформировать финансовую базу для поддержки некогда вообще обездоленных организаций. Сейчас завершается конкурс на поддержку Олимпийского, Паралимпийского, Сурдлимпийского комитетов, а также специальной олимпиады.
Никогда ни рубля букмекерских денег на паралимпийцев, сурдлимпийцев или специальную олимпиаду не направлялось. В 2024 году и ранее в соответствующей графе стоят нули, – сказал Дегтярев.
Тот же по объему "пирог" разделили на другие части.
Ну и если брать конкретно РФС, то уменьшили их бюджет в 3.5 раза. А другие федерации получат больше.
Ты совсем с приветом? Мы уже это обсуждали, с вашими драконовскими методами буки скоро начнут брать комиссию с пользователей и мы все как один пойдём в зарубежные конторы.
В следующем году ничего могут вообще не принести, тогда вам придется в баню, под стол и самому зарабатывать!!!
Угу, в которых даже пополнять, не говоря о выводе - то ещё приключение.
Плюс гос-во может одним щелчком этот поток прекратить, выведя подобные транзакции в криминальную зону. Самых отбитых лудиков даже это не остановит, но 99.99% задумается.
Какой вообще принцип распределения? Пальцем в небо?