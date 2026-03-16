  • Давыдов о блокировках сайтов нелегальных БК: «Сейчас процесс занимает 5 дней – за это время создается тысячи зеркал. Стоит вопрос ускорения блокировок»
Исполнительный директор Первой СРО Букмекеров Олег Давыдов высказался о блокировках сайтов нелегальных букмекеров.

«Государство за прошедшие лет 8 изобрело всевозможные инструменты для противодействия нелегалам. Конечно, это блокировки сайтов нелегальных операторов, запрет платежей.

Серые операторы научились обходить, поэтому сейчас стоит вопрос ускорения блокировок. По этому поводу есть инициатива ЕРАИ по тому, чтобы наделить их усиленными полномочиями. Сейчас процесс занимает 5 дней, а за это время создается тысячи зеркал.

Еще одно важное направление – ограничение рекламы нелегальных операторов, которая распространяется везде. Блогеры, инфлюенсеры продвигает эти конторы.

Знаю, что есть инициатива соответствующая. Но нужно работать, делать это осторожно и случайно не ограничить легальный рынок, который и так находится в тисках регулирования», – заявил Давыдов на деловом завтраке РБК для лидеров индустрии ставок.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: РБК
