«Фонбет» о контрактах букмекеров: «Маркетинговые расходы сокращаются на 30% в целом по рынку»

В букмекерской компании «Фонбет» рассказали о сокращении маркетинговых расходов БК.

С 1 января букмекеры обязаны платить новые налоги – 7% на GGR (разница между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль. Ожидается, что налоговая нагрузка на букмекеров вырастет в 60 раз.

«Полностью уйти из классических медиа невозможно, как бы мы не развивали собственные проекты. В любом случае мы останемся, маркетинговые бюджеты будут пересмотрены.

В целом по рынку, они сокращаются на 30%, возможно и больше», – заявила замдиректора по маркетингу, PR и социальным проектам «Фонбет» Валерия Купина на деловом завтраке РБК для лидеров индустрии ставок.