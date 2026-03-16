«Фонбет» о контрактах букмекеров: «Маркетинговые расходы сокращаются на 30% в целом по рынку»
В букмекерской компании «Фонбет» рассказали о сокращении маркетинговых расходов БК.
С 1 января букмекеры обязаны платить новые налоги – 7% на GGR (разница между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль. Ожидается, что налоговая нагрузка на букмекеров вырастет в 60 раз.
«Полностью уйти из классических медиа невозможно, как бы мы не развивали собственные проекты. В любом случае мы останемся, маркетинговые бюджеты будут пересмотрены.
В целом по рынку, они сокращаются на 30%, возможно и больше», – заявила замдиректора по маркетингу, PR и социальным проектам «Фонбет» Валерия Купина на деловом завтраке РБК для лидеров индустрии ставок.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: РБК
