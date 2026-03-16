  Журова о ставках: «Финансирование спорта букмекерами – это нормально. Объекты к Олимпиаде-80 были построены на отчисления от лотерей, это экономически спасло Игры»
Журова о ставках: «Финансирование спорта букмекерами – это нормально. Объекты к Олимпиаде-80 были построены на отчисления от лотерей, это экономически спасло Игры»

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова высказалась о регулировании букмекерского бизнеса в России.

«Для государства важен баланс между тем, где вводить ограничения, а где разрешать. Три основных принципа по теме букмекеров, на которые смотрят в Госдуме – прозрачность, ответственность и, несомненно, минимальные риски для граждан. Поэтому в Госдуме для нас важно законодательное регулирование, ряд законопроектов сейчас на рассмотрении.

Первый блок – самозапрет, который вводится с 1 сентября. Также обсуждается вопрос увеличения возраста с 18 до 21 года. Также история с кредитными деньгами, чтобы граждане не уходили в большие долги.

Другой блок – прирост доходов. Стали ограничивать нелегальных операторов, всяких инструментов, продвижение сайтов с рекламой. Еще и мошеннические схемы, для государства серые букмекеры занимаются именно этим.

Третий блок – развитие регионов. Знаем, что планируется открытие еще одной игорной зоны на Алтае. Для региона это развитие туристического потенциала, как Красная Поляна. Это все то, что делает государство.

Понятно, что мы увеличили процент целевых отчислений для спорта до 2,25%. Люди периодически нас упрекают: идут отчисления на спорт, но кто-то ведь отдает свои деньги.

Предлагаю здесь вспомнить, что ряд спортивных объектов к Олимпиаде-80 были построены на деньги, отчисления от лотерей. Это экономически спасло Олимпийские игры. Финансирование спорта букмекерами – это нормально, смотрится все гармонично», – заявила Журова на деловом завтраке РБК для лидеров индустрии ставок.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: РБК
По логике Журовой можно и наркотики разрешить. А что? Доход будет громадный , главное правильно регулировать поток денег в..........
Ответ Жердин Александр
Единственная причина, почему они этого не сделают - потому что зарабатывает на этом кто надо.
Ответ justburn
Так уже было: Помните рекламу игровых автоматов? А рекламу алкоголя:Один вверху, один внизу. А кто пойдёт за клинским ? А потом спохватились, как так, почему молодёжь спивается? Хотя о чём это я? Деньги..... Не пахнут ведь.
Не нормально количество их рекламы и лозунги в стиле "зачем игра, на которую нельзя поставить". Это если бы ещё была реклама пива по ТВ и они продвигали его слоганом "залейся с утра для отличного дня".
С 18 лет можно на войну, а ставить нельзя? Логику, Журова, где ты ее потеряла? На финишной прямой? 🤣🤣🤣🤣🤣
Предлагаю здесь вспомнить, что ряд спортивных объектов к Олимпиаде-80 были построены на деньги, отчисления от лотерей.

Что-то не припоминаю, чтобы мои родители покупали по триста лотереек в Олимпиаде.
Страна десятилетиями живет на налоги от азартных игр, алкоголя и прочего похожего😀
И это где куча нефти, газа и других природных ресурсов.
Зашквар конечно 🤦‍♂️
Ответ мохнатка
Как где, оседает в карманах друзьяшек😂
Журова молодец конечно. Начнём с того, государство хочет крышевать букмекерские конторы. Главное что бы правительство богатело. Букмекеры спонсируют спортивные мероприятия. Оттого и договорняки, что бы Букмекеры богатели. На народ вам.. ать.. . А то что люди подсаживаются на азартные игры, воруют деньги из семьи? Может вы госпожа Журова создадите ассоциацию киллеров России. Пусть отчисляют налоги,на них построим морги. Лучших биатлонистов будем переводить в эту ассоциацию.
Ответ Мурат Ведзижев_1116663935
В смысле хочет? Ты посмотри кому буки принадлежат) все уже давно поджато под родню правительства. А те что не поджато путем рекета отбираются)
Ответ антистат
Слуги народа..мать её за ногу.
Сравнила игру в Спортлото со ставками у буков. Ну шиздец полный.
Рулетка в одну сторону ,начинаешь выигрывать тут же режут лимиты или всячески вставляют палки в колёса по выводу средств
Настало время офигительных историй)
Лол, что за чушь она несёт. Я понятия не имею сколько в СССР стоил лотерейный билет, но подозреваю что пару рублей максимум, а скорее всего копеек. Я очень сомневаюсь что советские граждане брали кредиты для ставок на лотерею. И еще больше сомневаюсь что они сливали все накопления, зарплату, квартиру в погоне за выигрышем в спортлото
Ответ Рафик Маркес
Тридцать копеек. Даже песня такая была...можешь в интернете посмотреть...купите билетик за Тридцать копеек, за Тридцать копеек всего.
Ответ Рафик Маркес
Да и ставок не было,разве только с корешами поспоришь.
