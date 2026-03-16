Журова о ставках: «Финансирование спорта букмекерами – это нормально. Объекты к Олимпиаде-80 были построены на отчисления от лотерей, это экономически спасло Игры»

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова высказалась о регулировании букмекерского бизнеса в России.

«Для государства важен баланс между тем, где вводить ограничения, а где разрешать. Три основных принципа по теме букмекеров, на которые смотрят в Госдуме – прозрачность, ответственность и, несомненно, минимальные риски для граждан. Поэтому в Госдуме для нас важно законодательное регулирование, ряд законопроектов сейчас на рассмотрении.

Первый блок – самозапрет, который вводится с 1 сентября. Также обсуждается вопрос увеличения возраста с 18 до 21 года. Также история с кредитными деньгами, чтобы граждане не уходили в большие долги.

Другой блок – прирост доходов. Стали ограничивать нелегальных операторов, всяких инструментов, продвижение сайтов с рекламой. Еще и мошеннические схемы, для государства серые букмекеры занимаются именно этим.

Третий блок – развитие регионов. Знаем, что планируется открытие еще одной игорной зоны на Алтае. Для региона это развитие туристического потенциала, как Красная Поляна. Это все то, что делает государство.

Понятно, что мы увеличили процент целевых отчислений для спорта до 2,25%. Люди периодически нас упрекают: идут отчисления на спорт, но кто-то ведь отдает свои деньги.

Предлагаю здесь вспомнить, что ряд спортивных объектов к Олимпиаде-80 были построены на деньги, отчисления от лотерей. Это экономически спасло Олимпийские игры. Финансирование спорта букмекерами – это нормально, смотрится все гармонично», – заявила Журова на деловом завтраке РБК для лидеров индустрии ставок.