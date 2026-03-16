В отношении Азара начато расследование после того, как он стал амбассадором букмекера Stake

Комиссия по азартным играм Бельгии начала проверку партнерства Эдена Азара с букмекером Stake.

Ранее экс-игрок сборной Бельгии стал амбассадором Stake. Цель сотрудничества – продвижение букмекера во время ЧМ-2026.

У Stake нет лицензии на работу в Бельгии, поэтому деятельность компании в стране считается незаконной. Если выяснится, что Азар продвигает бренд среди бельгийской аудитории, по данным комиссии, ему могут грозить юридические последствия.

При этом в защиту Эдена отмечено, что он выступает именно глобальным амбассадором. В его профиле в соцсетях также указано, что Stake недоступен в Испании, где сейчас живет Азар, а также в Бельгии.

 Помимо Азара, Stake сотрудничает с Икером Касильясом и Серхио Агуэро, а также является беттинг-партнером «Эвертона».

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: HLN
