  • Три игрока «РВЧеллендж» отстранены от футбола на 5 лет за организацию договорного матча в Фонбет Кубке России – против «Звезды» (1:4)
Три игрока «РВЧеллендж» отстранены от футбола на 5 лет за организацию договорного матча в Фонбет Кубке России – против «Звезды» (1:4)

Троих футболистов «РВЧеллендж» дисквалифицировали на 5 лет за организацию договорного матча.

Речь идет о матче 1-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России «РВЧеллендж» – «Звезда» (1:4), который состоялся 5 августа 2025 года. Напомним, ставки на игру были отменены из-за подозрения в договорном характере встречи.

Позднее букмекерская компания «Фонбет» передала информацию о матче в компетентные органы.

«КДК РФС рассматривал дело по заявлению заместителя генерального директора РФС Дениса Рогачева и материалам департамента защиты игры по матчу «РВЧеллендж» – «Звезда». Три футболиста «РВЧеллендж» – Денис Черкасов, Артур Пилипчук и Кирилл Рогов – предположительно участвовали в организации договорного матча.

Мы неоднократно переносили заседание, предлагали футболистам пройти полиграф в Москве, но они отказались. Были предоставлены все необходимые документы по организации договорного матча и заключение комиссии.

Решение: за организацию договорного матча запретить Черкасову, Пилипчуку и Рогову осуществлять любую связанную с футболом деятельность на 5 лет каждому. Результат матча аннулирован, «Звезде» присуждена техническая победа со счетом 3:0», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Получена информация о договорном событии». PARI и «Фонбет» отменили ставки на кубковый матч «РВЧеллендж» – «Звезда» (1:4) из-за подозрений в договорняке

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Матч ТВ»
Я уж подумал дали 5 лет каждому 😂что угодно можно ожидать.
То есть они сами предлагали слиться, они получат деньги, а Звезда выиграет?
Договорняк? - Пофик
7986 интервью мостового - 55+комментариев под каждой новостью)))))
Ответ Марк Марковников
Договорняк? - Пофик 7986 интервью мостового - 55+комментариев под каждой новостью)))))
Матч второсортных команд никому не интересен
