Три игрока «РВЧеллендж» отстранены от футбола на 5 лет за организацию договорного матча в Фонбет Кубке России – против «Звезды» (1:4)

Троих футболистов «РВЧеллендж» дисквалифицировали на 5 лет за организацию договорного матча.

Речь идет о матче 1-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России «РВЧеллендж» – «Звезда» (1:4), который состоялся 5 августа 2025 года. Напомним, ставки на игру были отменены из-за подозрения в договорном характере встречи.

Позднее букмекерская компания «Фонбет» передала информацию о матче в компетентные органы.

«КДК РФС рассматривал дело по заявлению заместителя генерального директора РФС Дениса Рогачева и материалам департамента защиты игры по матчу «РВЧеллендж» – «Звезда». Три футболиста «РВЧеллендж» – Денис Черкасов, Артур Пилипчук и Кирилл Рогов – предположительно участвовали в организации договорного матча.

Мы неоднократно переносили заседание, предлагали футболистам пройти полиграф в Москве, но они отказались. Были предоставлены все необходимые документы по организации договорного матча и заключение комиссии.

Решение: за организацию договорного матча запретить Черкасову, Пилипчуку и Рогову осуществлять любую связанную с футболом деятельность на 5 лет каждому. Результат матча аннулирован, «Звезде» присуждена техническая победа со счетом 3:0», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

