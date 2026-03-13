В Санкт-Петербурге прошли обыски в офисе, связанном с Mostbet. Ранее основателя БК Лагутенко задержали в Москве

В Санкт-Петербурге полиция пресекла деятельность нелегального онлайн-казино.

«Мои коллеги из Санкт-Петербурга пресекли деятельность нелегального онлайн-казино. Задержаны предполагаемый организатор криминального бизнеса, а также руководитель финансового подразделения.

Следует отметить, что злоумышленники создали структуру по принципу крупной компании. К работе они привлекли специалистов разных направлений – от маркетологов до IT-разработчиков. PR-менеджеры занимались продвижением азартных игр и привлекали новых игроков посредством интернет-рекламы, а технические специалисты разрабатывали программное обеспечение и следили за бесперебойной работой платформы.

По предварительным подсчетам, владельцы получили доход в размере около 13 миллионов рублей.

На основании собранных полицейскими материалов следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 171.2 УК РФ.

В офисе компании и по адресам проживания фигурантов проведены обыски. Изъята компьютерная техника, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и задержание соучастников», – сообщила в телеграме официальный представитель МВД Ирина Волк.

По информации телеграм-канала iGaming Редакция, обыски прошли в офисе Dats Team, связанной с компанией Mostbet. Ранее основателя нелегального букмекера Сергея Лагутенко задержали в Москве.

