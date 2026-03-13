В Санкт-Петербурге прошли обыски в офисе, связанном с Mostbet. Ранее основателя БК Лагутенко задержали в Москве

В Санкт-Петербурге полиция пресекла деятельность нелегального онлайн-казино.

«Мои коллеги из Санкт-Петербурга пресекли деятельность нелегального онлайн-казино. Задержаны предполагаемый организатор криминального бизнеса, а также руководитель финансового подразделения.

Следует отметить, что злоумышленники создали структуру по принципу крупной компании. К работе они привлекли специалистов разных направлений – от маркетологов до IT-разработчиков. PR-менеджеры занимались продвижением азартных игр и привлекали новых игроков посредством интернет-рекламы, а технические специалисты разрабатывали программное обеспечение и следили за бесперебойной работой платформы.

По предварительным подсчетам, владельцы получили доход в размере около 13 миллионов рублей.

На основании собранных полицейскими материалов следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 171.2 УК РФ.

В офисе компании и по адресам проживания фигурантов проведены обыски. Изъята компьютерная техника, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и задержание соучастников», – сообщила в телеграме официальный представитель МВД Ирина Волк.

По информации телеграм-канала iGaming Редакция, обыски прошли в офисе Dats Team, связанной с компанией Mostbet. Ранее основателя нелегального букмекера Сергея Лагутенко задержали в Москве.

Основателя нелегальной букмекерской компании Mostbet Лагутенко задержали в Москве. В операции участвовало ФСБ, МВД и СК (iGaming Редакция)

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал Ирины Волк
Систему себе заберут, 2 года дадут, и через год отпустят.
Три игрока «РВЧеллендж» отстранены от футбола на 5 лет за организацию договорного матча в Фонбет Кубке России – против «Звезды» (1:4)
13 марта, 15:18
Букмекеры направили 18 млрд рублей отчислений в Российский спортивный фонд в 2025 году
13 марта, 11:07
В Госдуме поддержали идею о введении самозапрета на покупки на маркетплейсах по аналогии с азартными играми
13 марта, 08:56
В Казахстане в 2,5 раза выросло число запросов по нелегальным букмекерам. За неделю ограничений платежей для легальных БК бюджет потерял 371 млн рублей (Offside)
13 марта, 08:11
Экс-глава спонсорства БЕТСИТИ Гурьянов о контрактах букмекеров: «Рыночная стоимость снизится минимум на 10-20%. Будет нанесен серьезный ущерб медиаспорту»
12 марта, 12:13
Законопроект о создании игорной зоны в Республике Алтай принят Госдумой в первом чтении
12 марта, 11:25
Эден Азар стал амбассадором букмекера Stake
12 марта, 09:45
БЕТСИТИ о замедлении Telegram: «Сначала мы заметили некритичное снижение активности по просмотрам и реакциям, но в конце февраля снова начался рост»
11 марта, 18:28
Olimpbet о замедлении Telegram: «Не наблюдаем снижения активности аудитории в наших каналах. Охваты и вовлеченность остаются на стабильном уровне»
11 марта, 10:39
UBET.KZ принимает депозиты и выплачивает выигрыши – играй без блокировок!
8 марта, 14:10Промо
В PARI раскрыли призовой фонд покерного турнира в Сочи
2 марта, 07:19
ЕЦУПИС расширил сотрудничество с организатором трейловых забегов Wild Trail
30 января, 10:49
Алексей Щербаков станет специальным гостем покерного турнира PARI в Сочи
28 января, 08:06
КПРФ о запрете онлайн-беттинга: «В 2024-м БК заработали на проигрышах народа 398 млрд рублей. «Норникель» заработал 123 млрд, РЖД – 50 млрд, вся российская энергетика – 35 млрд»
27 января, 14:50
PARI выпустит коллекцию одежды, посвященную «великим бунтарям в мире спорта» – Джордану, Ферстаппену, Босману
22 января, 11:36
Проект Winline «Больше!» бесплатно показывает в России матчи Australian Open
21 января, 19:24Промо
Ермохин о решении покинуть БК PARI: «Наступил момент, когда хочется сфокусироваться на развитии профессиональной экспертизы в спортивной индустрии и за ее пределами»
28 декабря 2025, 10:50
Максим Ермохин покинул БК PARI. Он занимал позицию руководителя отдела по связям с общественностью с 2022 года
28 декабря 2025, 09:45
BetBoom объявил об уходе Артема Савельева с поста главы направления киберспорта и медиапроектов
25 декабря 2025, 12:13
