Букмекеры направили 18 млрд рублей отчислений в Российский спортивный фонд в 2025 году
Российский спортивный фонд отчитался о сумме целевых отчислений, полученных от букмекеров в 2025 году.
РСФ получил 17,94 млрд рублей в качестве целевых отчислений на развитие спорта. 14,64 млрд перечислил Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ), еще 3,3 млрд – оргкомитет «Всемирных игр дружбы», которые финансировались за счет отчислений букмекеров, но были отложены президентом «до особого решения».
В начале марта попечительский совет РСФ во главе с Михаилом Дегтяревым на конкурсной основе распределил 12 млрд рублей из фонда между 93 федерациями, представляющими 103 вида спорта.
РСФ пополняется преимущественно за счет целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные события, что составляет порядка 85% от всех ставок.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ресурс БФО
Ах да, каждому занимающемуся - Фрибеты!!!
Всех лудоманов выбрали, а роста прибыли хочется БОЛЬШЕ. Но на рекламу ВЕЗДЕ у бедных буков денег хватает. Поэтому заходя в некоторые приложения, где вероятна реклама, я включаю ВПН и посмотрю(нет) 5-секундный ролик про бразильские кредитки, чем на Дзюбу, псевдоБората и прочее непроматываемое гно в течение минуты!
И они будут платить свой процент в казну, которая пуста!
Но!
Это помешает крышевателям этого бизнеса под самыми высокими шпилями иметь свой личный процент