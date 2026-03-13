Букмекеры направили 18 млрд рублей отчислений в Российский спортивный фонд в 2025 году

Российский спортивный фонд отчитался о сумме целевых отчислений, полученных от букмекеров в 2025 году.

РСФ получил 17,94 млрд рублей в качестве целевых отчислений на развитие спорта. 14,64 млрд перечислил Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ), еще 3,3 млрд – оргкомитет «Всемирных игр дружбы», которые финансировались за счет отчислений букмекеров, но были отложены президентом «до особого решения».

В начале марта попечительский совет РСФ во главе с Михаилом Дегтяревым на конкурсной основе распределил 12 млрд рублей из фонда между 93 федерациями, представляющими 103 вида спорта.

РСФ пополняется преимущественно за счет целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные события, что составляет порядка 85% от всех ставок.