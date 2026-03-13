Букмекеры направили 18 млрд рублей отчислений в Российский спортивный фонд в 2025 году

Российский спортивный фонд отчитался о сумме целевых отчислений, полученных от букмекеров в 2025 году.

РСФ получил 17,94 млрд рублей в качестве целевых отчислений на развитие спорта. 14,64 млрд перечислил Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ), еще 3,3 млрд – оргкомитет «Всемирных игр дружбы», которые финансировались за счет отчислений букмекеров, но были отложены президентом «до особого решения».

В начале марта попечительский совет РСФ во главе с Михаилом Дегтяревым на конкурсной основе распределил 12 млрд рублей из фонда между 93 федерациями, представляющими 103 вида спорта.

РСФ пополняется преимущественно за счет целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные события, что составляет порядка 85% от всех ставок.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ресурс БФО
На эти деньги будут построены 777 умных полей с Фонбет интегрированными Бетбум изречениями из динамиков Дегтярева 24/7, чтобы Винлайн молодежь могла заниматься спортом.
Ах да, каждому занимающемуся - Фрибеты!!!
Отправили, конечно,не они. Отправили мы.
Отправили, конечно,не они. Отправили мы.
Вам руки что ли выкручивают и заставляют ставить?
Отправили, конечно,не они. Отправили мы.
Комментарий скрыт
Букмекеры - это наглые легальные казино. Любое казино работает на выгоду его организаторов, иначе бы этих казино не было. Прибыль казино сопровождают сломанные судьбы, финансовые и бытовые трагедии. Задача государства - ограждать общество от казино, не надеятся только на самосознательность граждан, которые ввиду агрессивнейшего маркетинга в России подсаживаются на букмекерскую иглу. Очень жалко и даже противно выглядит когда государство выставляет в хорошем свете выплаты от букмекеров в какие-то госфонды - сверхприбыли буков и агрессивнейший маркетинг никуда не деются. Моё личное мнение - букмекеры это такое же зло как алкоголь и наркотики. Я его не навязываю, но уверен здоровое и современное общество строится не за счёт отчислений в какие-то фонды от жадных и наглых казино, а путём искорения в обществе проблемы алкоголизма, курения, наркомании и прочих угроз. Массовый спорт мы всё же развиваем, тут работа государства видна, в чём-то молодцы, в чём-то не очень. Но достижения получаются совсем не благодаря каким-то сраным выплатам буков в какие-то оргкомитеты.
Букмекеры - это наглые легальные казино. Любое казино работает на выгоду его организаторов, иначе бы этих казино не было. Прибыль казино сопровождают сломанные судьбы, финансовые и бытовые трагедии. Задача государства - ограждать общество от казино, не надеятся только на самосознательность граждан, которые ввиду агрессивнейшего маркетинга в России подсаживаются на букмекерскую иглу. Очень жалко и даже противно выглядит когда государство выставляет в хорошем свете выплаты от букмекеров в какие-то госфонды - сверхприбыли буков и агрессивнейший маркетинг никуда не деются. Моё личное мнение - букмекеры это такое же зло как алкоголь и наркотики. Я его не навязываю, но уверен здоровое и современное общество строится не за счёт отчислений в какие-то фонды от жадных и наглых казино, а путём искорения в обществе проблемы алкоголизма, курения, наркомании и прочих угроз. Массовый спорт мы всё же развиваем, тут работа государства видна, в чём-то молодцы, в чём-то не очень. Но достижения получаются совсем не благодаря каким-то сраным выплатам буков в какие-то оргкомитеты.
Не знаю, насколько цифра правдива, но один дядька говорил, что около 15% суицидов совершается из-за лудомании.
Букмекеры - это наглые легальные казино. Любое казино работает на выгоду его организаторов, иначе бы этих казино не было. Прибыль казино сопровождают сломанные судьбы, финансовые и бытовые трагедии. Задача государства - ограждать общество от казино, не надеятся только на самосознательность граждан, которые ввиду агрессивнейшего маркетинга в России подсаживаются на букмекерскую иглу. Очень жалко и даже противно выглядит когда государство выставляет в хорошем свете выплаты от букмекеров в какие-то госфонды - сверхприбыли буков и агрессивнейший маркетинг никуда не деются. Моё личное мнение - букмекеры это такое же зло как алкоголь и наркотики. Я его не навязываю, но уверен здоровое и современное общество строится не за счёт отчислений в какие-то фонды от жадных и наглых казино, а путём искорения в обществе проблемы алкоголизма, курения, наркомании и прочих угроз. Массовый спорт мы всё же развиваем, тут работа государства видна, в чём-то молодцы, в чём-то не очень. Но достижения получаются совсем не благодаря каким-то сраным выплатам буков в какие-то оргкомитеты.
У нас капиталистическое общество. Капиталисты легко лоббируют все эти букмекерские конторы. И не запретишь, иначе уйдут за границу и нелегально работать будут. А это ещё хуже.
Считай легальная взятка, спасибо, что дали заработать- вот ваша доля
Считай легальная взятка, спасибо, что дали заработать- вот ваша доля
Они, и их местные акки, орали тут, что такой замечательный бизнес сдохнет из-за новых налогов, из-за требований выплат на карту, а не на внутренний "счёт", с которого пойди сними ещё :) Спортс разосрался аж десятком статей и новостей :) и про плохой рост тоже...
Всех лудоманов выбрали, а роста прибыли хочется БОЛЬШЕ. Но на рекламу ВЕЗДЕ у бедных буков денег хватает. Поэтому заходя в некоторые приложения, где вероятна реклама, я включаю ВПН и посмотрю(нет) 5-секундный ролик про бразильские кредитки, чем на Дзюбу, псевдоБората и прочее непроматываемое гно в течение минуты!
Люди, вы могли бы потратить эти деньги на нечто более полезное или хотя бы просто купить домой еды
Люди, вы могли бы потратить эти деньги на нечто более полезное или хотя бы просто купить домой еды
Или бухла с сигаретами
Люди, вы могли бы потратить эти деньги на нечто более полезное или хотя бы просто купить домой еды
От ставок получаешь кайф в виде дофамина в мозг, если ты к этому генетически расположен, такого не испытываешь даже от алкоголя и закуривания сигаретки после секса. Только н...котики сопоставимы по уровню вштыривания, но я не пробовал, это по исследованиям
Предлагаю легализовать наркодилеров и сутенёров, ибо отчислений от них будет в разы больше.
Предлагаю легализовать наркодилеров и сутенёров, ибо отчислений от них будет в разы больше.
Бухло и табак тебя устраивают?
Предлагаю легализовать наркодилеров и сутенёров, ибо отчислений от них будет в разы больше.
Вариант не самый плохой, ведь нарки будут получать чистый продукт, а не что попало, а любители женских тел - девушку, которая 100% защищается и регулярно проверяется на интересные, венерические и не только болячки.
И они будут платить свой процент в казну, которая пуста!
Но!
Это помешает крышевателям этого бизнеса под самыми высокими шпилями иметь свой личный процент
Значит, если я буду играть на ставках в плюс, то я отберу деньги у российского спорта и Михаил Дегтярев придёт ко мне домой и погрозит пальцем?
Значит, если я буду играть на ставках в плюс, то я отберу деньги у российского спорта и Михаил Дегтярев придёт ко мне домой и погрозит пальцем?
С твоих выигрышей будет перечислен налог в бюджет. Так что, не переживай - черный воронок Дегтярев за тобой не вышлет.
С твоих выигрышей будет перечислен налог в бюджет. Так что, не переживай - черный воронок Дегтярев за тобой не вышлет.
Вышлют другие - схренали ты так много знаешь о результатах, наверное ты в доле?
Можно только догадываться, на сколько всего они обули людей
Можно только догадываться, на сколько всего они обули людей
На сколько народ обувают ежедневно на бухле, табаке, газе,горючке, продуктах и тд. Копейки от букмекеров
Можно сколько угодно говорить «их никто не заставляет ставить» - но благодаря агрессивной рекламе букмекеров, включающей проплаченные заметки на спортсе, лудоманов становится гораздо больше. На алкоголе государство зарабатывает еще больше - это же не значит, что надо всех склонять пить через СМИ.
Можно сколько угодно говорить «их никто не заставляет ставить» - но благодаря агрессивной рекламе букмекеров, включающей проплаченные заметки на спортсе, лудоманов становится гораздо больше. На алкоголе государство зарабатывает еще больше - это же не значит, что надо всех склонять пить через СМИ.
Никто не заставляет народ пить и курить. То же самое.
Никто не заставляет народ пить и курить. То же самое.
Да, но рекламу запретили. Вот я и говорю - рекламу букмекеров надо запретить, она увеличивает количество несчастных людей.
