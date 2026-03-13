В Госдуме поддержали идею о введении самозапрета на покупки на маркетплейсах по аналогии с азартными играми

В Госдуме поддержали инициативу о введении самозапрета на покупки на маркетплейсах.

По мнению главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, такой механизм мог бы стать дополнительной защитой от мошенников – по аналогии с самозапретом на азартные игры и кредиты.

«Я думаю, что тоже можно было бы это реализовать, чтобы мошенники не использовали ваши деньги на приобретение товаров на маркетплейсах, поэтому идея заслуживает внимания и вполне над этим можно было бы подумать», – сказал депутат.

Закон о самозапрете на азартные игры вступит в силу с сентября 2026 года. Подача заявлений будет происходить через портал Госуслуг и в МФЦ, отозвать самозапрет не получится.