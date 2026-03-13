В Казахстане в 2,5 раза выросло число запросов по нелегальным букмекерам. За неделю ограничений платежей для легальных БК бюджет потерял 371 млн рублей (Offside)

Ситуация с ограничениями платежей для легальных букмекеров в Казахстане привела к росту популярности нелегальных операторов.

4 марта большинство легальных казахстанских БК сообщили о приостановке депозитов и выводов средств. Причиной стали изменения в игорном законодательстве – теперь все операторы обязаны подключиться к Единой системе учета. На фоне этих ограничений полноценно продолжили работу только «Фонбет» и Winline.

С 4 по 10 марта Google Trends зафиксировал резкий рост интереса к нелегальным букмекерам в Казахстане. По ряду офшорных площадок число запросов увеличилось в 2,5 раза по сравнению с обычным уровнем.

По оценке Offside.kz, в первые дни марта не менее 60% активного трафика легальных букмекеров могло перейти в серый сегмент. Из-за этого прямые налоговые потери бюджета Казахстана за неделю составили примерно 2,3 млрд тенге (371 млн рублей – прим. Ставок на Спортсе’’). В пересчете на сутки каждый день таких «технических работ» стоил бюджету около 327 млн тенге.

Если проблемы с платежной инфраструктурой сохранятся до конца марта, общие потери бюджета могут превысить 10 млрд тенге (1,61 млрд рублей – прим. Ставок на Спортсе’’). Это сумма, сопоставимая с годовым объемом финансирования спорта сразу в нескольких регионах Казахстана.

Olimpbet: «Банки Казахстана без каких-либо уведомлений отключили финансовые операции в БК. Это подорвало доверие ко всей финансовой системе»

Гендиректор «Тенниси» о проблемах казахстанских БК с вводами и выводами: «Ущерб огромный, но у каждой компании свой. Отток игроков к нелегалам очень серьезный»