Экс-глава спонсорства БЕТСИТИ Гурьянов о контрактах букмекеров: «Рыночная стоимость снизится минимум на 10-20%. Будет нанесен серьезный ущерб медиаспорту»

Экс-глава спонсорства БЕТСИТИ Александр Гурьянов высказался о будущем букмекерских контрактов из-за введения новых налогов.

«В этом году у ряда правообладателей истекают контракты с букмекерами. Если сторонам не удастся прийти к консенсусу, лиги и клубы рискуют остаться без ключевого инвестора российского спорта.

Уже в ближайшее межсезонье можно ждать трансформации правил игры на рынке спортивного маркетинга. Раньше букмекеры выстраивались в очередь к федерациям и клубам, теперь ситуация кардинально меняется.

Несколько организаций на данный момент остаются без букмекерского финансирования на следующий сезон. Вполне вероятно, что повторится сценарий прошлого сезона РПЛ (и не только), когда ряд клубов начинал сезон без беттинг-партнера.

Букмекерам второго эшелона придется отказаться от части активов (в том числе амбассадоров), а для ключевых игроков рынка это станет возможностью окончательно закрепить свое доминирование. Количество GR-кейсов (GR – Government Relations, взаимодействие с властями – прим. Ставок на Спортсе’’), в которых букмекеры будут вынуждены заходить в спонсорство, кратно увеличится.

В этих условиях менеджерам необходимо проявлять большую гибкость, смекалку и креативность, аргументировать ценность каждого вложенного рубля. Рыночная стоимость прав снизится минимум на 10-20%, это повлечет пересмотр спонсорского инвентаря. Первыми под удар попадут локальные активы и проекты без федеральных охватов. Текущая ситуация нанесет существенный ущерб и медиаспорту, существующий в значительной степени за счет букмекерских средств.

В ответ на это организации будут вынуждены формировать партнерские альянсы: именно коллективные подходы позволяют наиболее эффективно противостоять кризису. В противном случае часть игроков рынка может прекратить свое существование», – рассказал Гурьянов Ставкам на Спортсе’’.

