Законопроект о создании игорной зоны в Республике Алтай принят Госдумой в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании шестой легальной игорной зоны в России.
Согласно законопроекту, новая игорная зона будет располагаться на территории Республики Алтай.
Сообщалось, что игорная зона сможет ежегодно приносить в бюджет от 80 до 120 млн рублей в качестве налогов.
В России на сегодняшний день функционируют четыре игорные зоны: «Янтарная» (Калининградская область), «Красная Поляна» (Краснодарский край), «Сибирская монета» (Алтайский край) и «Приморье» (Приморский край). Также законодательством предусмотрена возможность организации игорной зоны в Республике Крым.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ТАСС
