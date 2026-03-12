Основателя нелегальной букмекерской компании Mostbet Лагутенко задержали в Москве. В операции участвовало ФСБ, МВД и СК (iGaming Редакция)

В Москве задержали основателя букмекерской компании Mostbet Сергея Лагутенко.

По данным телеграм-канала iGaming Редакция, вместе с Лагутенко могли быть задержаны несколько топ-менеджеров компании. Деятельность Mostbet является нелегальной в России, его сайты блокируются Роскомнадзором.

«Как утверждают источники, правоохранительные органы провели рейды в московском офисе, связанном с деятельностью Mostbet. В операции участвовали сотрудники МВД, Следственного комитета и ФСБ.

По предварительной информации, возможной причиной расследования может быть подозрение в организации незаконного онлайн-казино на территории России. Детали дела и процессуальный статус фигурантов на данный момент не раскрываются», – сообщает iGaming Редакция.

Ранее министр финансов Антон Силуанов предложил Владимиру Путину легализовать онлайн-казино в России. По оценке Минфина, доходы федерального бюджета от деятельности онлайн-казино составят около 100 млрд рублей ежегодно.

Минфин предложил Путину легализовать онлайн-казино в России. Что об этом известно?

«Дальше легализация наркобизнеса?» Мизулина, Слуцкий и другие реагируют на идею об онлайн-казино