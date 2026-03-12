  Основателя нелегальной букмекерской компании Mostbet Лагутенко задержали в Москве. В операции участвовало ФСБ, МВД и СК (iGaming Редакция)
Основателя нелегальной букмекерской компании Mostbet Лагутенко задержали в Москве. В операции участвовало ФСБ, МВД и СК (iGaming Редакция)

В Москве задержали основателя букмекерской компании Mostbet Сергея Лагутенко.

По данным телеграм-канала iGaming Редакция, вместе с Лагутенко могли быть задержаны несколько топ-менеджеров компании. Деятельность Mostbet является нелегальной в России, его сайты блокируются Роскомнадзором.

«Как утверждают источники, правоохранительные органы провели рейды в московском офисе, связанном с деятельностью Mostbet. В операции участвовали сотрудники МВД, Следственного комитета и ФСБ.

По предварительной информации, возможной причиной расследования может быть подозрение в организации незаконного онлайн-казино на территории России. Детали дела и процессуальный статус фигурантов на данный момент не раскрываются», – сообщает iGaming Редакция.

Ранее министр финансов Антон Силуанов предложил Владимиру Путину легализовать онлайн-казино в России. По оценке Минфина, доходы федерального бюджета от деятельности онлайн-казино составят около 100 млрд рублей ежегодно.

Минфин предложил Путину легализовать онлайн-казино в России. Что об этом известно?

«Дальше легализация наркобизнеса?» Мизулина, Слуцкий и другие реагируют на идею об онлайн-казино

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: iGaming Редакция
Когда происходит нечто подобное, у меня сразу возникает мысль: «Интересно, с кем он не поделился?»
Или кого закрыли, с кем делился 😂
Очевидно: кто брал, с теми и не поделился)
Странно для нелегальной конторы держать офис в Москве, почему не в Панаме
Значит была хорошая крыша. Ключевое, что "была".
Илья, как же так?
В подворотне его ждал ОМОН.
походу была та же схема, что у 1xbet, где всех прикрывал чел из внутренних органов. Только те успели свалить с миллиардами, а этих накрыли сразу после проверки.
Это что такого надо сделать в нашей стране, чтобы за тобой приехали и МВД, и СК, и ФСБ, все вместе сразу
Не платить налоги
Кажется это схема власти. Когда начали налоги бля буков поднимать, легальные буки начали ныть, угрожать ,что им придется уйти в нелегальную сферу. Приняли закон и сразу приняли нелегальную конторку. Что все знали ,что будет ,если жадничать будут
Офис, поди, в Сити? Где все криптаны под синей крышей трехбуквенного банка
Никто вовремя не подсказал: "Уу-тее-каай..."
Карнавала не будет?
Три игрока «РВЧеллендж» отстранены от футбола на 5 лет за организацию договорного матча в Фонбет Кубке России – против «Звезды» (1:4)
вчера, 15:18
В Санкт-Петербурге прошли обыски в офисе, связанном с Mostbet. Ранее основателя БК Лагутенко задержали в Москве
вчера, 12:51
Букмекеры направили 18 млрд рублей отчислений в Российский спортивный фонд в 2025 году
вчера, 11:07
В Госдуме поддержали идею о введении самозапрета на покупки на маркетплейсах по аналогии с азартными играми
вчера, 08:56
В Казахстане в 2,5 раза выросло число запросов по нелегальным букмекерам. За неделю ограничений платежей для легальных БК бюджет потерял 371 млн рублей (Offside)
вчера, 08:11
Экс-глава спонсорства БЕТСИТИ Гурьянов о контрактах букмекеров: «Рыночная стоимость снизится минимум на 10-20%. Будет нанесен серьезный ущерб медиаспорту»
12 марта, 12:13
Законопроект о создании игорной зоны в Республике Алтай принят Госдумой в первом чтении
12 марта, 11:25
Эден Азар стал амбассадором букмекера Stake
12 марта, 09:45
БЕТСИТИ о замедлении Telegram: «Сначала мы заметили некритичное снижение активности по просмотрам и реакциям, но в конце февраля снова начался рост»
11 марта, 18:28
Olimpbet о замедлении Telegram: «Не наблюдаем снижения активности аудитории в наших каналах. Охваты и вовлеченность остаются на стабильном уровне»
11 марта, 10:39
UBET.KZ принимает депозиты и выплачивает выигрыши – играй без блокировок!
8 марта, 14:10Промо
В PARI раскрыли призовой фонд покерного турнира в Сочи
2 марта, 07:19
ЕЦУПИС расширил сотрудничество с организатором трейловых забегов Wild Trail
30 января, 10:49
Алексей Щербаков станет специальным гостем покерного турнира PARI в Сочи
28 января, 08:06
КПРФ о запрете онлайн-беттинга: «В 2024-м БК заработали на проигрышах народа 398 млрд рублей. «Норникель» заработал 123 млрд, РЖД – 50 млрд, вся российская энергетика – 35 млрд»
27 января, 14:50
PARI выпустит коллекцию одежды, посвященную «великим бунтарям в мире спорта» – Джордану, Ферстаппену, Босману
22 января, 11:36
Проект Winline «Больше!» бесплатно показывает в России матчи Australian Open
21 января, 19:24Промо
Ермохин о решении покинуть БК PARI: «Наступил момент, когда хочется сфокусироваться на развитии профессиональной экспертизы в спортивной индустрии и за ее пределами»
28 декабря 2025, 10:50
Максим Ермохин покинул БК PARI. Он занимал позицию руководителя отдела по связям с общественностью с 2022 года
28 декабря 2025, 09:45
BetBoom объявил об уходе Артема Савельева с поста главы направления киберспорта и медиапроектов
25 декабря 2025, 12:13
