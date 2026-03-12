Эден Азар стал амбассадором букмекера Stake

Букмекерская компания Stake подписала контракт с Эденом Азаром.

Экс-игрок «Челси», «Реала» и сборной Бельгии стал амбассадором Stake. Цель сотрудничества – продвижение букмекера во время ЧМ-2026.

«Эден Азар – игрок, воплощающий в себе креативность и умение блистать на большой сцене. Эти качества находят отклик у нашего сообщества.

Его популярность во всем мире и тесная связь с болельщиками в Европе, Азии и других регионах делают его идеальным кандидатом на роль амбассадора», – сообщили в Stake.

Азар завершил игровую карьеру в 2023 году.