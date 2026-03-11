БЕТСИТИ о замедлении Telegram: «Сначала мы заметили некритичное снижение активности по просмотрам и реакциям, но в конце февраля снова начался рост»

В БЕТСИТИ рассказали о последствиях замедления Telegram в России.

– Наблюдается ли уменьшение активности в каналах и ботах?

– Сразу после замедления Telegram мы заметили некоторое снижение активности по просмотрам и реакциям, но некритичное. Уже на последней неделе февраля снова начался рост по просмотрам от недели к неделе.

– Как относитесь к слухам, что платные размещения в Telegram могут оказаться под угрозой?

– Пока мы работаем в прежнем режиме, но готовим планы действия для всех вариантов развития событий.

– Какие планы на MAX? Много ли инструментариев, подобных Telegram, для раскрутки?

– Мы занимаемся развитием канала в MAX, как еще одной площадки для привлечения аудитории наравне с Telegram, ВК и другими социальными сетями.

Пока инструментариев для продвижения там меньше, но постепенно появляются и боты-рандомайзеры для проведения конкурсов, и возможность добавлять комментарии в канал через специального бота, и другие возможности для привлечения аудитории.

– Насколько реалистично набрать там аудиторию в нынешних реалиях?

– Наш опыт показывает, что набирать аудиторию можно и в MAX, – рассказал Ставкам на Спортсе’’ руководитель направления по продвижению в социальных сетях БЕТСИТИ Сергей Яременко.

