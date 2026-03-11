Olimpbet о замедлении Telegram: «Не наблюдаем снижения активности аудитории в наших каналах. Охваты и вовлеченность остаются на стабильном уровне»

Замедление работы Telegram в России не отразилось на активности в каналах Olimpbet, сообщили в букмекерской компании.

«На данный момент мы не наблюдаем снижения активности аудитории в наших Telegram-каналах: ключевые показатели – охваты, вовлеченность, реакции и комментарии – остаются на стабильном уровне. Пользователи продолжают активно взаимодействовать с контентом, поэтому говорить о заметном падении интереса к площадке сейчас не приходится.

Telegram остается для нас важным каналом коммуникации, поэтому мы планируем и дальше использовать различные доступные форматы работы с аудиторией.

Параллельно мы осваиваем и новые площадки. У нас есть канал в MAX, где сейчас мы тестируем разные подходы к росту аудитории и инструменты продвижения. Платформа еще находится в стадии активного развития, поэтому потребуется время, чтобы понять, какие механики оказываются наиболее эффективными.

При этом своя аудитория там уже есть, и мы считаем, что постепенно ее можно наращивать, если правильно выстроить стратегию присутствия и экспериментировать с форматами контента», – сообщили Ставкам на Спортсе’’ в Olimpbet.