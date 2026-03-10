FONBET и Федерация падела России продлили сотрудничество на 2026 год

Федерация падела России (ФПР) и букмекерская компания FONBET заключили новый договор о сотрудничестве на 2026-й год. Партнерство будет направлено на дальнейшее развитие профессионального падела в России.

По условиям договора, букмекерская компания FONBET сохранит статус генерального спонсора мужской и женской сборных России по паделу. При поддержке букмекера также будут проведены этапы Российского падел тура (РПТ) и второй розыгрыш FONBET Кубка России по паделу.

«Мы рады продолжить сотрудничество со столь значимым партнером, как Федерация падела России. За последние два года совместными усилиями нам удалось вывести этот вид спорта на новый уровень развития: были проведены FONBET Чемпионаты России и первый в истории FONBET Кубок России. По их итогам были сформированы составы национальных сборных и впервые проведены международные матчи. Мы гордимся достигнутым результатом и намерены продолжать развивать падел, обеспечивая российским спортсменам необходимые условия для достижения высоких результатов», – прокомментировал продление управляющий акционер FONBET Валентин Голованов.