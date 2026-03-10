0

40% операций криптообменников в России приходится на переводы онлайн-казино и нелегальных букмекеров (ОП)

Россияне массово используют критообменники для проведения операций с онлайн-казино и нелегальными БК, сообщили в Общественной палате.

«40% операций криптообменников, действующих в России, составляют выводы на онлайн-казино и нелегальных букмекеров. В России продолжается бум нелегальных операций с криптовалютой, которая используется для пополнения кошельков с целью последующих переводов на платформы онлайн-казино и нелегальных букмекеров.

Сотни миллионов рублей в месяц проходят вне финансовой системы страны, затягивая в эту черную дыру все большее количество несовершеннолетних, которые идут на различные ухищрения, получая деньги от своих родителей.

При этом организаторы данных схем находятся вне пределов российской юрисдикции. Их экстрадиция представляется объективно труднореализуемой задачей», – заявил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ТАСС
Ставки на спорт
Букмекеры
Ставки на сегодня
Беттинг-индустрия
Казино
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
