Минфин предложил размещать на букмекерских сайтах ссылку на портал «Мои финансы»

Минфин предложил направлять посетителей сайтов букмекеров на портал «Мои финансы».

Согласно принятому законопроекту о маркировке рекламы азартных игр, на сайтах букмекерских компаний появится ссылка на инвестиционные инструменты для сохранения или накопления денег пользователя.

Минфин предлагает размещать на сайтах букмекеров ссылку на портал «Мои финансы». Заявленная цель площадки – развитие финансовой культуры в России и формирование основ финансово здорового образа жизни граждан.

«Мои финансы» – это витрина контента самых современных форматов для удобного знакомства с темой финансовой грамотности. Мы готовим экспертные статьи, инструкции, даем лайфхаки, создаем инфографику, подкасты, организуем видеотрансляции, собираем библиотеку книг и статей по финансовым темам», – говорится на главной странице портала.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: моифинансы.рф
Букмекеры направили 18 млрд рублей отчислений в Российский спортивный фонд в 2025 году
сегодня, 11:07
В Госдуме поддержали идею о введении самозапрета на покупки на маркетплейсах по аналогии с азартными играми
сегодня, 08:56
В Казахстане в 2,5 раза выросло число запросов по нелегальным букмекерам. За неделю ограничений платежей для легальных БК бюджет потерял 371 млн рублей (Offside)
сегодня, 08:11
Экс-глава спонсорства БЕТСИТИ Гурьянов о контрактах букмекеров: «Рыночная стоимость снизится минимум на 10-20%. Будет нанесен серьезный ущерб медиаспорту»
вчера, 12:13
Законопроект о создании игорной зоны в Республике Алтай принят Госдумой в первом чтении
вчера, 11:25
Основателя нелегальной букмекерской компании Mostbet Лагутенко задержали в Москве. В операции участвовало ФСБ, МВД и СК (iGaming Редакция)
вчера, 10:22
Эден Азар стал амбассадором букмекера Stake
вчера, 09:45
БЕТСИТИ о замедлении Telegram: «Сначала мы заметили некритичное снижение активности по просмотрам и реакциям, но в конце февраля снова начался рост»
11 марта, 18:28
Olimpbet о замедлении Telegram: «Не наблюдаем снижения активности аудитории в наших каналах. Охваты и вовлеченность остаются на стабильном уровне»
11 марта, 10:39
«Фонбет» о сходстве с 24bet: «Никакой связи между компаниями нет. Нашими технологическими решениями пользуются многие»
10 марта, 17:15
Ко всем новостям
Последние новости
UBET.KZ принимает депозиты и выплачивает выигрыши – играй без блокировок!
8 марта, 14:10Промо
В PARI раскрыли призовой фонд покерного турнира в Сочи
2 марта, 07:19
ЕЦУПИС расширил сотрудничество с организатором трейловых забегов Wild Trail
30 января, 10:49
Алексей Щербаков станет специальным гостем покерного турнира PARI в Сочи
28 января, 08:06
КПРФ о запрете онлайн-беттинга: «В 2024-м БК заработали на проигрышах народа 398 млрд рублей. «Норникель» заработал 123 млрд, РЖД – 50 млрд, вся российская энергетика – 35 млрд»
27 января, 14:50
PARI выпустит коллекцию одежды, посвященную «великим бунтарям в мире спорта» – Джордану, Ферстаппену, Босману
22 января, 11:36
Проект Winline «Больше!» бесплатно показывает в России матчи Australian Open
21 января, 19:24Промо
Ермохин о решении покинуть БК PARI: «Наступил момент, когда хочется сфокусироваться на развитии профессиональной экспертизы в спортивной индустрии и за ее пределами»
28 декабря 2025, 10:50
Максим Ермохин покинул БК PARI. Он занимал позицию руководителя отдела по связям с общественностью с 2022 года
28 декабря 2025, 09:45
BetBoom объявил об уходе Артема Савельева с поста главы направления киберспорта и медиапроектов
25 декабря 2025, 12:13
Рекомендуем