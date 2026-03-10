Минфин предложил размещать на букмекерских сайтах ссылку на портал «Мои финансы»

Минфин предложил направлять посетителей сайтов букмекеров на портал «Мои финансы».

Согласно принятому законопроекту о маркировке рекламы азартных игр, на сайтах букмекерских компаний появится ссылка на инвестиционные инструменты для сохранения или накопления денег пользователя.

Минфин предлагает размещать на сайтах букмекеров ссылку на портал «Мои финансы». Заявленная цель площадки – развитие финансовой культуры в России и формирование основ финансово здорового образа жизни граждан.

«Мои финансы» – это витрина контента самых современных форматов для удобного знакомства с темой финансовой грамотности. Мы готовим экспертные статьи, инструкции, даем лайфхаки, создаем инфографику, подкасты, организуем видеотрансляции, собираем библиотеку книг и статей по финансовым темам», – говорится на главной странице портала.