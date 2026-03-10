45

Общественная палата предложила легализовать онлайн-казино в России к 2027 году и установить возрастной ценз в 21 год

В Общественной палате предложили легализовать онлайн-казино в России не позднее 2027 года.

Ранее с подобным предложением к президенту Владимиру Путину обратился министр финансов Антон Силуанов. Минфин хочет создать специального оператора онлайн-казино, который будет платить не менее 30% от выручки в качестве налогов.

«Для снижения рисков попадания в финансовую зависимость от нелегальных онлайн-казино и нелегальных букмекеров предлагается в течение 2026-2027 годов отрегулировать деятельность онлайн-казино.

При этом доступ к ним могли бы иметь граждане с 21 года с возможностью установления самозапрета на игры в течение 12 месяцев», – заявил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По оценке Минфина, доходы федерального бюджета от деятельности онлайн-казино составят около 100 млрд рублей ежегодно.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ТАСС
Ставки на спорт
Законы
Ставки на сегодня
Финансы
Беттинг-индустрия
Букмекеры
Казино
45 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сами запрещают , потом сами легализуют 🤡
Казна пустеет, милорд
Казна пустеет, казино полнеет)
Но играть россияне будут только через мессенджер мах на госуслугах.
Следующий шаг - открытие публичных домов.
Минусы будут?
Судя по всему, скорее не публичные дома (любых физических собраний народа, кроме митингов за Крым и "Лета в Москве" - как видно на примере казино - они смертельно боятся), а перенос всех откровенных видео на Госуслуги с возможностью доступа к ним через мессенджер Макс...
В Армию с 18 в казино с 21. Знают где опаснее
Казино это музыка, песни, вино!
Это слезы гастгаченных лет
И фортуны счастливый билет)))
Потом наркотики легализуют?
С возможностью самозапорета))
алкогольное лобби не даст легализовать коноплю и функционально схожую синтетику
upd: табачное - тоже
Солевых ещё пора выводить из сумрака, пусть налоги плотють. А тилиграмм ентот-зло!
Совсем хреново все с бюджетом. Все идёт по плану уже пятый год.
Все идет по плану. Лудоманов, проимевших имущество в казино - на контракт в сво, двойной профит!
------------------------------------------------------
Все для людей ....
По просьбам трудящихся ....
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
