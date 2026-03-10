Общественная палата предложила легализовать онлайн-казино в России к 2027 году и установить возрастной ценз в 21 год

В Общественной палате предложили легализовать онлайн-казино в России не позднее 2027 года.

Ранее с подобным предложением к президенту Владимиру Путину обратился министр финансов Антон Силуанов. Минфин хочет создать специального оператора онлайн-казино, который будет платить не менее 30% от выручки в качестве налогов.

«Для снижения рисков попадания в финансовую зависимость от нелегальных онлайн-казино и нелегальных букмекеров предлагается в течение 2026-2027 годов отрегулировать деятельность онлайн-казино.

При этом доступ к ним могли бы иметь граждане с 21 года с возможностью установления самозапрета на игры в течение 12 месяцев», – заявил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По оценке Минфина, доходы федерального бюджета от деятельности онлайн-казино составят около 100 млрд рублей ежегодно.

