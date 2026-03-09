В России каждый день появляется в среднем по 350 нелегальных сайтов онлайн-казино («Известия»)

В России зафиксировали рост числа нелегальных сайтов онлайн-казино.

С начала года в Рунете зарегистрировали около 17,7 тысячи новых доменов, в названии которых есть слово «казино». Об этом «Известиям» сообщил руководитель сервиса SBA компании ЕСА ПРО Сергей Трухачев.

По его словам, в среднем ежедневно появляется около 350 таких доменов. Сейчас активный статус имеют примерно 2,3 тысячи площадок, а остальные, вероятно, зарегистрированы в качестве резерва на случай блокировок основных сайтов и перераспределения нагрузки.

При этом, по данным BI.ZONE, только в январе было создано почти 30 тысяч потенциально мошеннических сайтов.