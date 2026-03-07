БК WINLINE стала генеральным партнером медиафутбольного клуба «Амкал»
WINLINE стал генеральным партнером «Амкала».
«С радостью объявляем: с сегодняшнего дня «Амкал» официально становится частью большой семьи WINLINE! Это идеальный союз одного из самых ярких спортивных брендов и сильнейшей команды медиафутбола. Вместе мы будем создавать еще больше уникального контента, запускать новые форматы и развивать медиафутбол, делая его еще масштабнее и зрелищнее», – сообщила пресс-служба медиафутбольного клуба в телеграм-канале.
С 2022-го по 2026-й «Амкал» сотрудничал с букмекерской компанией PARI. До этого клуб работал с Fonbet и 1xbet.
