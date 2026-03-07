0

БК WINLINE стала генеральным партнером медиафутбольного клуба «Амкал»

WINLINE стал генеральным партнером «Амкала».

«С радостью объявляем: с сегодняшнего дня «Амкал» официально становится частью большой семьи WINLINE! Это идеальный союз одного из самых ярких спортивных брендов и сильнейшей команды медиафутбола. Вместе мы будем создавать еще больше уникального контента, запускать новые форматы и развивать медиафутбол, делая его еще масштабнее и зрелищнее», – сообщила пресс-служба медиафутбольного клуба в телеграм-канале.

С 2022-го по 2026-й «Амкал» сотрудничал с букмекерской компанией PARI. До этого клуб работал с Fonbet и 1xbet.

скриншот: тг-канал «Амкала»

Эми Мартинеса могут забанить из-за букмекера. Что об этом известно?
 

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: ТГ-канал «Амкала»
Ставки на футбол
logoАмкал
WINLINE
Беттинг-индустрия
Ставки на спорт
logoWinline Медиалига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Эден Азар стал амбассадором букмекера Stake
14 минут назад
БЕТСИТИ о замедлении Telegram: «Сначала мы заметили некритичное снижение активности по просмотрам и реакциям, но в конце февраля снова начался рост»
вчера, 18:28
Olimpbet о замедлении Telegram: «Не наблюдаем снижения активности аудитории в наших каналах. Охваты и вовлеченность остаются на стабильном уровне»
вчера, 10:39
«Фонбет» о сходстве с 24bet: «Никакой связи между компаниями нет. Нашими технологическими решениями пользуются многие»
10 марта, 17:15
Запустился сайт букмекера 24bet. Это 17-й легальный букмекер в России
10 марта, 15:15
FONBET и Федерация падела России продлили сотрудничество на 2026 год
10 марта, 14:12
40% операций криптообменников в России приходится на переводы онлайн-казино и нелегальных букмекеров (ОП)
10 марта, 09:38
Минфин предложил размещать на букмекерских сайтах ссылку на портал «Мои финансы»
10 марта, 08:39
Общественная палата предложила легализовать онлайн-казино в России к 2027 году и установить возрастной ценз в 21 год
10 марта, 08:22
Букмекер Bet365 стал официальным партнером UFC в США и Канаде
9 марта, 14:51
Ко всем новостям
Последние новости
UBET.KZ принимает депозиты и выплачивает выигрыши – играй без блокировок!
8 марта, 14:10Промо
В PARI раскрыли призовой фонд покерного турнира в Сочи
2 марта, 07:19
ЕЦУПИС расширил сотрудничество с организатором трейловых забегов Wild Trail
30 января, 10:49
Алексей Щербаков станет специальным гостем покерного турнира PARI в Сочи
28 января, 08:06
КПРФ о запрете онлайн-беттинга: «В 2024-м БК заработали на проигрышах народа 398 млрд рублей. «Норникель» заработал 123 млрд, РЖД – 50 млрд, вся российская энергетика – 35 млрд»
27 января, 14:50
PARI выпустит коллекцию одежды, посвященную «великим бунтарям в мире спорта» – Джордану, Ферстаппену, Босману
22 января, 11:36
Проект Winline «Больше!» бесплатно показывает в России матчи Australian Open
21 января, 19:24Промо
Ермохин о решении покинуть БК PARI: «Наступил момент, когда хочется сфокусироваться на развитии профессиональной экспертизы в спортивной индустрии и за ее пределами»
28 декабря 2025, 10:50
Максим Ермохин покинул БК PARI. Он занимал позицию руководителя отдела по связям с общественностью с 2022 года
28 декабря 2025, 09:45
BetBoom объявил об уходе Артема Савельева с поста главы направления киберспорта и медиапроектов
25 декабря 2025, 12:13
Рекомендуем