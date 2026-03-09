Букмекер Bet365 стал официальным партнером UFC в США и Канаде
UFC сменила беттинг-партнера на территории США и Канады.
Бойцовский промоушен на своем сайте объявил о начале многолетнего соглашения с британским букмекером Bet365. До этого UFC 5 лет сотрудничала с американской игорной компанией DraftKings.
Первым турниром, на котором Bet365 будет представлен в статусе официального партнера, станет UFC 326. Мероприятие пройдет в ночь на 8 марта в Лас-Вегасе. Главное событие вечера – бой Чарльза Оливейры и Макса Холлоуэя в легком весе за титул BMF.
В рамках партнерства Bet365 получит интеграцию в трансляции и цифровые платформы UFC.
