  • Гендиректор «Тенниси» о проблемах казахстанских БК с вводами и выводами: «Ущерб огромный, но у каждой компании свой. Отток игроков к нелегалам очень серьезный»
2

Генеральный директор «Тенниси» Руслан Сулейманов высказался о проблемах казахстанских БК с проведением платежных операций.

4 марта казахстанские букмекеры 1xBet, Olimpbet и Ubet сообщили о приостановке депозитов и выводов средств. После изменения игорного законодательства все букмекеры в Казахстане должны подключиться к Единой системе учета (ЕСУ).

«Фонбет» и Winline продолжают проводить платежные операции в Казахстане.

«На самом деле, у каждого букмекера срок этой проблемы собственный в Казахстане. Это не какая-то одна общая проблема. У каждого букмекера своя разработка, свои инженеры и своя интеграция. Кто-то умеет это делать быстро, кто-то медленно, кто-то совсем не умеет. У всех своя ситуация.

Я думаю, что в течение недели-двух все букмекеры, которые оперируют в Казахстане, будут возвращаться на рынок. Мой прогноз – все восстановится и будет работать в ближайшие две недели, не более. Другое дело, что это фантастический гандикап для оффшорных букмекеров.

Представьте, что весь рынок схлопнулся и вообще нет платежей у легальных букмекеров. Только две компании, относительно небольшие в Казахстане, сейчас работают. Это не значит, что весь легальный рынок ломанется в эти две компании, потому что они реально маленькие.

У оффшорных букмекеров, не будет называть их имена, дабы не рекламировать, у них знания, бренд и платежи гораздо сильнее выглядят, чем у тех двух компаний, которые остались в легальном поле Казахстана. Гигантский ущерб получает казахстанский легальный рынок весь. Отток в нелегальные букмекеры очень серьезный. Потом придется всем вместе возвращать этот объем.

Что касается ущерба – он огромный, но у каждой компании свой. Нельзя какой-то одной цифрой описать. У всех ущерб свой, но у всех он большой. Огромная себестоимость – у всех офисы, люди, зарплаты, рекламные контракты. Уже это больно.

Но самое страшное – упущенная прибыль. Один день простоя приводит к оттоку людей, которые уходят регистрироваться в другие конторы. Потом люди к тебе не вернутся. Ты через неделю включился, а клиентов стало на половину меньше. Вот это самое страшное.

А весь ущерб мы сможем посчитать, когда включимся, поработаем полгодика, тогда будет понятно, кто и сколько потерял, – заявил Сулейманов.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Betonmobile
Рекомендуем