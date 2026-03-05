Глава спонсорства PARI Богомолов: «Winline досрочно вышел из контракта с женской Суперлигой по футболу. Женский футбол недосчитается 150-200 млн рублей в год от букмекера»

Глава спонсорства PARI Кирилл Богомолов оценил возможные потери женской футбольной лиги России из-за расторжения контракта с Winline.

«Winline вышел из контракта с женской Суперлигой по футболу. Контракт, по данным СБК, был подписан до конца 2027 года и выход букмекера состоялся досрочно.

По моей оценке, женский футбол недосчитается 150-200 млн рублей в год от букмекера, который раньше был готов тратить огромные деньги за не самые медийные и бизнес эффективные проекты ради повышения своей доли на рынке», – написал Богомолов в телеграме.

РФС и Winline объявили о трехлетнем партнерстве, направленном на развитие женского футбола, в марте 2025 года.