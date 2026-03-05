Пополнение баланса букмекера Кошельком ЦУПИС стало в 4 раза быстрее. 99% платежей проходят без подтверждения кодом

Единый ЦУПИС обновил сценарий пополнения баланса букмекера на сайте и в приложении.

Теперь пользователям Кошелька ЦУПИС не нужно вводить ПИН-код в 99,6% операций, что ускорило транзакции в 4 раза.

Также внедрено адаптивное подтверждение: при первом пополнении требуется код из SMS или push, а далее 99% платежей проходят без подтверждения. Дополнительная проверка запрашивается только в отдельных случаях.

«Сегодня пополнять баланс букмекеров Кошельком ЦУПИС стало в четыре раза быстрее. При этом 99% пополнений баланса проходит без подтверждения кодом из SMS или push-уведомления.

Мы последовательно упрощаем клиентский путь и сделали платежный процесс практически мгновенным и максимально удобным для пользователя, сохранив высокий уровень безопасности за счет интеллектуальных антифрод-решений.

Наша задача – чтобы пользователь думал об игре, а не о процессе оплаты», – заявил коммерческий директор ЕЦУПИС Артем Сычев.