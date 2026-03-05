РСФ во главе с Дегтяревым распределил 12 млрд рублей между 93 спортивными федерациями по 103 видам спорта

Российский спортивный фонд распределил 12 млрд рублей между спортивными федерациями.

Попечительский совет РСФ во главе с Михаилом Дегтяревым утвердил результаты конкурсного отбора федераций на дополнительное финансирование мероприятий, включенных в Единый календарный план на 2026 год. Общий объем поддержки – 12 млрд рублей – распределили между 93 федерациями, представляющими 103 вида спорта.

В список получателей вошли 29 федераций по летним олимпийским дисциплинам, 12 – по зимним олимпийским, 5 – по пара- и сурдлимпийским видам спорта, а также 47 федераций по неолимпийским направлениям.

«Прием документов на конкурс проходил с 15 декабря 2025 года по 30 января 2026 года. Всего к участию в конкурсе было подано 100 заявок. При формировании заявок федерации указывали планируемые затраты на проведение мероприятий, объем собственного финансирования и запрашиваемую сумму.

Решение принималось в несколько этапов. На основе заключений экспертного совета правление Фонда определило размер поддержки для каждой федерации, успешно прошедшей отбор. Итоговое решение об утверждении заявок и выделении средств принял попечительский совет.

До 13 марта с федерациями будут подписаны соглашения, которые закрепят объемы и сроки финансирования, направления расходования средств и целевые показатели», – сообщили в РСФ.

Фонд пополняется преимущественно за счет целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные события, что составляет порядка 85% от всех ставок.