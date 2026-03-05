36% женщин изображают интерес к спорту, чтобы понравиться мужчинам на первом свидании (PARI)
Более трети женщин притворялись увлеченными спортом, чтобы понравиться партнеру на первом свидании.
Такие результаты показал опрос к 8 марта, проведенный букмекерской компаний PARI. В нем приняли участие 1000 россиянок в возрасте от 18 до 44 лет – среди опрошенных были как те, кто в течение последних 12 месяцев лично делал ставки на спорт или смотрел спортивные мероприятия, так и те, чьи партнеры увлекаются ставками или активно следят за спортом.
Согласно результатам опроса, 74% респонденток готовы смотреть спортивные трансляции вместе с мужчиной. При этом 36% признались, что на первом свидании им приходилось изображать интерес к спорту, чтобы понравиться партнеру.
К ставкам отношение скорее спокойное: 89% радуются вместе с партнером его выигрышам, а 78% не против ставок, если на них не уходят деньги из семейного бюджета. 33% относятся к ставкам партнера негативно, даже если тот выигрывает.
У самих девушек при ставках чаще работает интуиция – так ответили 54% опрошенных. А совместный просмотр, по мнению респонденток, должен сопровождаться «ответными шагами» со стороны мужчины: 45% ждут заказ любимой еды, 42% - объяснение правил, 34% - предложение посмотреть что-то из интересов партнерши.
36% опрошенных готовы разрешить вторым половинкам смотреть спорт даже 8 марта.
Ну, то есть вариант, что женщине самой нравится и она может быть инициатором совместного просмотра вообще не рассматривается?!😅
а откуда они должны браться?
"Из тумбочки" ©, что ли?
И это, блин, сложно, потому что одним нравится футбол и не нравится вобла, а другим наоборот.
Ведущий уточняет, что каким-то дамам вероятно и пиво не нравится.
На что мужик ответил, что пиво нравится всем, потому что он с дамами в пивбаре знакомится))
ну и 2-е предложение, про то, что опрос произведён букмекерской контророй, напоминает анекдот про "опрос, проведённый на нашем сайте, показал, что 100% людей пользуются интернетом"