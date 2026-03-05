36% женщин изображают интерес к спорту, чтобы понравиться мужчинам на первом свидании (PARI)

Более трети женщин притворялись увлеченными спортом, чтобы понравиться партнеру на первом свидании.

Такие результаты показал опрос к 8 марта, проведенный букмекерской компаний PARI. В нем приняли участие 1000 россиянок в возрасте от 18 до 44 лет – среди опрошенных были как те, кто в течение последних 12 месяцев лично делал ставки на спорт или смотрел спортивные мероприятия, так и те, чьи партнеры увлекаются ставками или активно следят за спортом.

Согласно результатам опроса, 74% респонденток готовы смотреть спортивные трансляции вместе с мужчиной. При этом 36% признались, что на первом свидании им приходилось изображать интерес к спорту, чтобы понравиться партнеру.

К ставкам отношение скорее спокойное: 89% радуются вместе с партнером его выигрышам, а 78% не против ставок, если на них не уходят деньги из семейного бюджета. 33% относятся к ставкам партнера негативно, даже если тот выигрывает.

У самих девушек при ставках чаще работает интуиция – так ответили 54% опрошенных. А совместный просмотр, по мнению респонденток, должен сопровождаться «ответными шагами» со стороны мужчины: 45% ждут заказ любимой еды, 42% - объяснение правил, 34% - предложение посмотреть что-то из интересов партнерши.

36% опрошенных готовы разрешить вторым половинкам смотреть спорт даже 8 марта.