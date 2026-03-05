65

36% женщин изображают интерес к спорту, чтобы понравиться мужчинам на первом свидании (PARI)

Более трети женщин притворялись увлеченными спортом, чтобы понравиться партнеру на первом свидании.

Такие результаты показал опрос к 8 марта, проведенный букмекерской компаний PARI. В нем приняли участие 1000 россиянок в возрасте от 18 до 44 лет – среди опрошенных были как те, кто в течение последних 12 месяцев лично делал ставки на спорт или смотрел спортивные мероприятия, так и те, чьи партнеры увлекаются ставками или активно следят за спортом.

Согласно результатам опроса, 74% респонденток готовы смотреть спортивные трансляции вместе с мужчиной. При этом 36% признались, что на первом свидании им приходилось изображать интерес к спорту, чтобы понравиться партнеру.

К ставкам отношение скорее спокойное: 89% радуются вместе с партнером его выигрышам, а 78% не против ставок, если на них не уходят деньги из семейного бюджета. 33% относятся к ставкам партнера негативно, даже если тот выигрывает.

У самих девушек при ставках чаще работает интуиция – так ответили 54% опрошенных. А совместный просмотр, по мнению респонденток, должен сопровождаться «ответными шагами» со стороны мужчины: 45% ждут заказ любимой еды, 42% - объяснение правил, 34% - предложение посмотреть что-то из интересов партнерши.

36% опрошенных готовы разрешить вторым половинкам смотреть спорт даже 8 марта.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Аххахахахахкхк, видимо, мужчины редко встречаются с домохозяйками с веток фигурного катания. Там любого мужчинку за пояс заткнут своей горячей любовью к спорту😂
Ответ Iuliia Timofeyeva
Аххахахахахкхк, видимо, мужчины редко встречаются с домохозяйками с веток фигурного катания. Там любого мужчинку за пояс заткнут своей горячей любовью к спорту😂
Ага. Вообще какая-то не репрезентативная выборка у них. "...совместный просмотр, по мнению респонденток, должен сопровождаться «ответными шагами» со стороны мужчины".
Ну, то есть вариант, что женщине самой нравится и она может быть инициатором совместного просмотра вообще не рассматривается?!😅
Ответ Iuliia Timofeyeva
Аххахахахахкхк, видимо, мужчины редко встречаются с домохозяйками с веток фигурного катания. Там любого мужчинку за пояс заткнут своей горячей любовью к спорту😂
Фигурное катание по сути своей не спорт. Да и эти тётки внешне очень мало похожи на спортсменок.
Мы с женой вместе 22 года. Ей спорт по большей части пофигу. Она ни разу в жизни не изображала интереса к спорту, чтобы типа сделать мне приятно. Но зато на 23-е подарила мне в этот раз например конструтор Лего, набор болида Феррари. Ей это неинтересно, но она знает, что мне это интересно. Вот это идеальная картина. Она не разделяет моих интересов, она их принимает.
Ответ Павел Гапотченко_1116651138
Мы с женой вместе 22 года. Ей спорт по большей части пофигу. Она ни разу в жизни не изображала интереса к спорту, чтобы типа сделать мне приятно. Но зато на 23-е подарила мне в этот раз например конструтор Лего, набор болида Феррари. Ей это неинтересно, но она знает, что мне это интересно. Вот это идеальная картина. Она не разделяет моих интересов, она их принимает.
Хорошая жена)
Ответ Павел Гапотченко_1116651138
Мы с женой вместе 22 года. Ей спорт по большей части пофигу. Она ни разу в жизни не изображала интереса к спорту, чтобы типа сделать мне приятно. Но зато на 23-е подарила мне в этот раз например конструтор Лего, набор болида Феррари. Ей это неинтересно, но она знает, что мне это интересно. Вот это идеальная картина. Она не разделяет моих интересов, она их принимает.
А в обратку вы что, расскажите?
78% не против ставок, если на них не уходят деньги из семейного бюджета
_____________
а откуда они должны браться?
"Из тумбочки" ©, что ли?
Ответ БезызбежноНаКрасный
78% не против ставок, если на них не уходят деньги из семейного бюджета _____________ а откуда они должны браться? "Из тумбочки" ©, что ли?
из всегда плюсового банка ставок 😁
Ответ БезызбежноНаКрасный
78% не против ставок, если на них не уходят деньги из семейного бюджета _____________ а откуда они должны браться? "Из тумбочки" ©, что ли?
Что-то мне подсказывает там был вопрос про не денежные ставки. Очень удобный вопрос
А при чем тут интерес к спорту и ставки? Я вот люблю и смотрю спорт, и имитировать ничего не собираюсь. Но мужик-лудоман будет послан
Ответ Raphanus
А при чем тут интерес к спорту и ставки? Я вот люблю и смотрю спорт, и имитировать ничего не собираюсь. Но мужик-лудоман будет послан
Комментарий скрыт
Помню в какой-то юмористической телепередаче мужик рассказывает, что при знакомстве с женщинами ему важно, чтобы им нравился футбол, вобла и пиво.
И это, блин, сложно, потому что одним нравится футбол и не нравится вобла, а другим наоборот.
Ведущий уточняет, что каким-то дамам вероятно и пиво не нравится.
На что мужик ответил, что пиво нравится всем, потому что он с дамами в пивбаре знакомится))
Вряд ли даже 36% мужчин увлекается спортом. А судя по процентам отношения к ставкам, данные эти такие же достоверные, как у министра спорта.
***дцать лет назад встретил прекрасную девушку, и красива и умна, и футболом российским интересовалась. Но ничего у нас не вышло, потому что она болела за Зенит, а я болею за Спартак
Ответ Мандариновый Кум
***дцать лет назад встретил прекрасную девушку, и красива и умна, и футболом российским интересовалась. Но ничего у нас не вышло, потому что она болела за Зенит, а я болею за Спартак
Значит ты упустил хорошую возможность сделать это с ней в футболке Зенита 😏
Ответ Kitoglab
Значит ты упустил хорошую возможность сделать это с ней в футболке Зенита 😏
Ну и почему мне это тогда никто не подсказал😐
Пойдем потрахаемся? - Да подожди, я тебе еще про "Зенит" не всё рассказал.
Женщины вообще много чего симулируют))
Ответ Xell
Женщины вообще много чего симулируют))
А зря. Надо вам все в лоб говорить. Чтобы сразу все понятно было )
аналитика, которую мы заслужили

ну и 2-е предложение, про то, что опрос произведён букмекерской контророй, напоминает анекдот про "опрос, проведённый на нашем сайте, показал, что 100% людей пользуются интернетом"
