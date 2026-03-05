«Каждое ужесточение регулирования легального рынка играет на руку нелегальным операторам». «Мелбет» о маркировке рекламы азартных игр

В букмекерской компании «Мелбет» поделились мнением о законе о маркировке рекламы азартных игр.

В конце февраля Владимир Путин подписал законопроект, который обяжет букмекеров предупреждать граждан об опасности азартных игр на сайтах, в рекламе, а также непосредственно в пунктах приема ставок. Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.

– Сильно ли усложнится процесс подготовки креативов?

– Сам процесс вряд ли усложнится. Но поскольку обязательных требований станет больше – креативы станут более трудоемкими, и, следовательно, более дорогими.

– Какой язык коммуникации планируете использовать?

– До предполагаемого вступления законопроекта в силу еще достаточно времени, поэтому на данный момент формат предупреждения еще не утвержден.

– Как планируете прописывать возможность вложения денег в другие сервисы?

– Рынку еще предстоит дождаться утверждения уполномоченным органом требований к информации о доступных финансовых инструментах.

На текущем этапе мы не полагаем, что информация будет содержать указания на конкретных игроков этого рынка. Скорее, информация будет носить просветительский характер. Однако, повторимся, следует дождаться утверждения обязательных требований.

– Видите ли риск оттока игроков/уменьшения депозитов ввиду такого законопроекта?

– Время покажет. Полагаем, что каждое ужесточение регулирования легального рынка азартных игр играет на руку нелегальным операторам, которые и сейчас используют намного более агрессивную рекламу, чем соблюдающие ограничения закона о рекламе лицензированные букмекеры, – рассказали Ставкам на Спортсе’’ в БК «Мелбет».

