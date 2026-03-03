Экс-директор по маркетингу Pin-Up о легализации онлайн-казино в России: «Количество серых продуктов вырастет многократно. Скамеров тоже будет много»

Экс-директор по маркетингу Pin-Up Владимир Горев считает, что с легализацией онлайн-казино в России произойдет бурный рост нелегальных операторов.

«Количество серых продуктов вырастет многократно. По принципу любого бизнеса, когда рядом с крупным супермаркетом появляется куча маленьких магазинчиков, здесь будет также. Особенно учитывая любовь наших чиновников к усложнению процедуры регистрации и входа, серые ребята будут предлагать все гораздо проще.

Скамеров, ворующих брендовый трафик от официальных игроков рынка, тоже будет много. Вот как с этим будет бороться РКН и правоохранительные органы, это тоже очень большой вопрос», – заявил Горев в интервью беттинг-эксперту Спортса’’ Владимиру Прокофьеву.

