«Увидимся в 7-м сезоне MFL». «Лига Ставок» стала генеральным партнером медиаклуба PRIME SQUAD
«Лига Ставок» стала генеральным партнером медиафутбольной команды PRIME SQUAD.
«Слон, Брейн, Сэмио, Сыч, Стиль, Кадрол с нами. Увидимся в 7-м сезоне MFL», – говорится в сообщении букмекерской компании.
Ранее вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами заявил в интервью Ставкам на Спортсе’’, что букмекер «видит ошибки» президента Медиалиги Николая Осипова в развитии своей лиги и понимает, как этого избежать.
«Не все букмекеры переживут новые налоги». Интервью вице-президента «Лиги Ставок»
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Лига Ставок
Рекомендуем