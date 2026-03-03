«Увидимся в 7-м сезоне MFL». «Лига Ставок» стала генеральным партнером медиаклуба PRIME SQUAD

«Лига Ставок» стала генеральным партнером медиафутбольной команды PRIME SQUAD.

«Слон, Брейн, Сэмио, Сыч, Стиль, Кадрол с нами. Увидимся в 7-м сезоне MFL», – говорится в сообщении букмекерской компании.

Ранее вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами заявил в интервью Ставкам на Спортсе’’, что букмекер «видит ошибки» президента Медиалиги Николая Осипова в развитии своей лиги и понимает, как этого избежать.

«Не все букмекеры переживут новые налоги». Интервью вице-президента «Лиги Ставок»