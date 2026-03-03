0

Доходы бюджета от спортивных лотерей в России выросли более чем в 6 раз за год

В России значительно выросли доходы федерального бюджета от организации спортивных лотерей.

«В федеральный бюджет поступает 6,5 миллиарда рублей доходов от спортивных лотерей, и есть прямое поручение президента эти доходы в полном объеме направить на нужды спорта», – отметил замминистра финансов Павел Кадочников.

По его данным, в прошлом году от лотерей поступило чуть больше миллиарда рублей. Соответственно, отчисления выросли более чем в 6 раз за год.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Парламентская газета
