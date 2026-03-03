Владимир Горев: «При желании на международный рынок может выйти любой крупный букмекер из России»

Гемблинг-консультант Владимир Горев считает, что крупные российские букмекеры могут успешно выйти на международный рынок.

– Насколько успешен и эффективен выход в новые ГЕО от российских букмекеров?

– Не могу сказать. Не видел их финансовые показатели. В плане медийного присутствия крупные бренды из РФ всегда работали масштабно, профессионально и с креативом. Но это не отображает реального положения дел.

Учитывая, что сейчас активно обсуждается вопрос легализации онлайн-казино в РФ, это означает, что инициатива все равно пришла от основных игроков рынка. Им проще и понятнее работать на родной земле, с понятным менталитетом и уже по идее с готовой базой игроков.

Также надо понимать, что есть очень крупные гиганты рынка международного. Которых нет в РФ, но они заточены именно под международные рынки.

Если кратко резюмировать, то при желании на международный рынок можно выйти любому крупняку из России. Мы же все можем, если надо, то и дом за 2 дня построим. Но вопрос сложности ведения бизнеса остается. Какая там по итогу чистая прибыль. Дома проще, понятнее и стены родные помогают.

Можно приехать на любую конференцию и посмотреть на стенды того же «Фонбета», BetBoom, они хорошие, крепкой средней руки, но до стендов 1х и Pin-Up не дотягивают, ну совсем. А это показатель, – заявил Горев в интервью беттинг-эксперту Спортса’’ Владимиру Прокофьеву.

