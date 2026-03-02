РСФ во главе с Дегтяревым сегодня распределит 12 млрд рублей: «Контроль за этими средствами будет тотальным»
Сегодня попечительский совет Российского спортивного фонда (РСФ) распределит 12 млрд рублей между спортивными федерациями.
Об этом заявил глава наблюдательного совета РСФ Михаил Дегтярев.
«Сегодня [пройдет] первое заседание попечительского совета фонда по распределению первого конкурса на 12 млрд рублей. Деньги будут распределены среди общероссийских федераций.
Второй конкурс будет на международную работу – Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, Сурдлимпийский комитет России, Специальная олимпиада России.
И третий небольшой конкурс среди организаций, не являющихся всероссийскими федерациями: туда подалось несколько школ. Контроль за этими средствами будет тотальным», – сказал Дегтярев.
РСФ пополняется преимущественно за счет целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные события, что составляет порядка 85% от всех ставок.
