РСФ во главе с Дегтяревым сегодня распределит 12 млрд рублей: «Контроль за этими средствами будет тотальным»

Сегодня попечительский совет Российского спортивного фонда (РСФ) распределит 12 млрд рублей между спортивными федерациями.

Об этом заявил глава наблюдательного совета РСФ Михаил Дегтярев.

«Сегодня [пройдет] первое заседание попечительского совета фонда по распределению первого конкурса на 12 млрд рублей. Деньги будут распределены среди общероссийских федераций.

Второй конкурс будет на международную работу – Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, Сурдлимпийский комитет России, Специальная олимпиада России.

И третий небольшой конкурс среди организаций, не являющихся всероссийскими федерациями: туда подалось несколько школ. Контроль за этими средствами будет тотальным», – сказал Дегтярев.

РСФ пополняется преимущественно за счет целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные события, что составляет порядка 85% от всех ставок.