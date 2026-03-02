41

РСФ во главе с Дегтяревым сегодня распределит 12 млрд рублей: «Контроль за этими средствами будет тотальным»

Сегодня попечительский совет Российского спортивного фонда (РСФ) распределит 12 млрд рублей между спортивными федерациями.

Об этом заявил глава наблюдательного совета РСФ Михаил Дегтярев.

«Сегодня [пройдет] первое заседание попечительского совета фонда по распределению первого конкурса на 12 млрд рублей. Деньги будут распределены среди общероссийских федераций.

Второй конкурс будет на международную работу – Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, Сурдлимпийский комитет России, Специальная олимпиада России.

И третий небольшой конкурс среди организаций, не являющихся всероссийскими федерациями: туда подалось несколько школ. Контроль за этими средствами будет тотальным», – сказал Дегтярев.

РСФ пополняется преимущественно за счет целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные события, что составляет порядка 85% от всех ставок.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ТАСС
Я даже представляю как Дегтярёв весь в поту пытается всё "честно" поделить)
Ответ Кирилл Прохоров_1116838180
Я даже представляю как Дегтярёв весь в поту пытается всё "честно" поделить)
Это мне,это снова мне,а это тебе
Ответ Dszubov
Это мне,это снова мне,а это тебе
Что-то на умные площадки отслюнявит)))
«Контроль за этими средствами будет тотальным»

Если судить по многочисленным отечественным детективам, за воровским общаком тоже осуществляется тотальный контроль соответствующими людьми в законе. Так что за регулируемые Мойшей Дегтяревым бабки я совершенно спокоен.
Ответ заблокированному пользователю
«Контроль за этими средствами будет тотальным» Если судить по многочисленным отечественным детективам, за воровским общаком тоже осуществляется тотальный контроль соответствующими людьми в законе. Так что за регулируемые Мойшей Дегтяревым бабки я совершенно спокоен.
Комментарий удален модератором
Ответ Чавес2
Комментарий удален модератором
Ой! Ойёёёй! А что я такое сказал? Я ничего не сказал! Я очень, очень, очень уважаю М.Дегтярева. Так и передай своему начальнику.
Дегтярёв их быстро освоит, на 89 млн россиян, ежедневно занимающихся спортом. Только для подсчёта такого количества людей, уже нужно несколько миллиардов.
Ответ Shamarin
Дегтярёв их быстро освоит, на 89 млн россиян, ежедневно занимающихся спортом. Только для подсчёта такого количества людей, уже нужно несколько миллиардов.
не несколько, а ровно 12)))
Специальная олимпиада России....
Это что за распил такой 😅😅😅
Ответ GAL
Специальная олимпиада России.... Это что за распил такой 😅😅😅
Специальная олимпийская операция
Значит будут посадки. Через некоторое время.
все спустит на швейцарских адвокатов .коли откат от них имеет .а потом опять перенесут возврат его окр с мая на декабрь
Тотал сколько?
Мне нравится про второй конкурс, где участником является ОКР в лице Мишки Дегтярева)
Тотальный контроль! Значит, тотально с#####т практически всё.
