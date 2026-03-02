КПРФ отозвала законопроект о запрете онлайн-беттинга в России. Предлагалось поднять минимальный возраст участия с 18 до 21 года
Депутаты КПРФ отозвали законопроект о запрете на ставки в интернете.
Законопроект был внесен в Госдуму в конце января. Партия предлагала оставить возможность делать ставки на спорт только в наземных пунктах (ППС), а также поднять минимальный возраст участия с 18 до 21 года.
2 марта КПРФ отозвала законопроект, направив письмо соответствующее письмо на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Госдума
Зюганов есть а файлах Эпштейна? Или там только Жириновский как клоун националист и Джабраилов?
пшифая оппозиция, которая собачилась только с лдпр, кто будет ближе к миске хозяина..
