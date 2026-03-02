КПРФ отозвала законопроект о запрете онлайн-беттинга в России. Предлагалось поднять минимальный возраст участия с 18 до 21 года

Депутаты КПРФ отозвали законопроект о запрете на ставки в интернете.

Законопроект был внесен в Госдуму в конце января. Партия предлагала оставить возможность делать ставки на спорт только в наземных пунктах (ППС), а также поднять минимальный возраст участия с 18 до 21 года.

2 марта КПРФ отозвала законопроект, направив письмо соответствующее письмо на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина.