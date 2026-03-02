БЕТСИТИ о коэффициентах: «Не всегда удается дать точную оценку. Одна ошибка стоила нам пару миллионов и стала «мемом»

Старший аналитик трейдинга БЕТСИТИ Владимир Сидоров рассказал о процессе формирования коэффициентов.

– Как трейдер считает коэффициенты для прематча? Как и почему затем корректирует линию?

– Линия в БЕТСИТИ формируется с использованием большой базы статистики, собранной самой компанией, а также открытых и/или платных источников. Если трейдер выпускает линию первым или на эксклюзивной основе, то у него должен быть еще огромный опыт, знания и специализация по конкретному чемпионату или турниру.

В помощь аналитику есть множество математических моделей от самых простых до достаточно сложных, созданных внутри компании для разных видов спорта и турниров. Они позволяют поддерживать ширину линии и сохранять уникальность продукта на рынке, где все больше и больше отдается на аутсорс.

Для очень крупных событий, требующих максимально широкой росписи (например, матчи ЧМ, решающие стадии ЛЧ) выпуск прематч-линии с максимальным числом исходов и дополнительной статистики (угловые, ЖК, удары, владения, показатели игроков и т.п.), включая экзотические ставки, может занять часы работы.

Такой формат позволяет оперативно реагировать на различные новости из мира спорта, поставлять инфоповоды коллегам из команды контента и партнерам.

С финансовой точки зрения запуск эксклюзива не всегда имеет смысл, но точно делает нашу линию и контент разнообразнее, дает дополнительные охваты и упоминания в соцсетях и СМИ. Для некоторых контент-мейкеров именно такие возможности привели к выбору нас в качестве беттинг-партнера.

Отдельное спасибо команде шоу Cappuccino & Catenaccio – ребята регулярно озадачивают нас нестандартными запросами в рамках нашей партнерской рубрики «Дерзкие ставки». Признаем, что не всегда нам удается дать точную оценку.

В одном из прошлогодних выпусков ребята, как и наши клиенты, разобрались значительно лучше – ошибка стоила нам пару миллионов и стала «мемом» не только внутри отдела, но и в соцсетях, – рассказал Сидоров в интервью беттинг-эксперту Спортса’’ Владимиру Прокофьеву.

