Банк России включил «Мобильную карту» в реестр значимых участников рынка платежных услуг

НКО «Мобильная карта» вошла в реестр кредитных организаций, которые признаны значимыми на рынке платежных услуг.

Обновленный реестр Банка России, в который вошли 22 банка, был опубликован 25 февраля. «Мобильная карта» находится в реестре с 2024 года.

«Мобильная карта» является оператором Единого ЦУПИС, который получает комиссию от букмекеров за вводы и выводы с аккаунтов своих клиентов. К ЕЦУПИС подключены все легальные букмекерские компании в России.