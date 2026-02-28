Николай Оганезов: «Продолжение эскалации законопроектов может привести к перетоку аудитории легальных букмекеров в теневой сектор»

Николай Оганезов на прошедшей встрече руководства ТПП РФ с председателем Комитета Госдумы по экономической политике Максимом Топилиным прокомментировал последние законодательные инициативы, касающиеся регулирования отрасли азартных игр.

«Мы обсуждали инициативу Сергея Боярского о запрете для букмекеров рекламы спортивных событий. Речь шла не о запрете рекламы услуг букмекеров, а именно рекламы непосредственно спортивных событий. Я задал простой вопрос: «А кому еще нужно рекламировать спортивные события, кроме букмекеров? Кто еще в этом заинтересован? Как еще привлекать болельщиков на вновь построенные стадионы?».

В декабре на Круглом столе в Совете Федерации прозвучало мнение о необходимости продолжения эскалации законопроектов, направленных именно на ограничение легального сектора ставок на спорт. К сожалению, у присутствующих на Круглом столе парламентариев не было особого оптимизма с перспективой эффективной борьбы именно с нелегалами.

Такой подход может привести к тому, что российский спорт потеряет ключевого донора своей внебюджетной системы финансирования. Президент Владимир Владимирович Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о необходимости обеления российской экономики и отдельно поручил не допустить ухода экономики в тень.

«Регулирование отрасли» путем принятия законопроектов против легального сектора может привести именно к перетоку аудитории легальных букмекеров в теневой сектор. Эксперты выступают как раз за то, чтобы регулирование было грамотным и обеспечивало, наоборот, обратный переток аудитории игроков из теневого сектора к нашим легальным букмекерам», – заявил советник гендиректора «Фонбет».