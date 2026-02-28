0

Советник гендиректора «Фонбет»: «Отраслевые эксперты лучше понимают рыночные тенденции, конкуренцию и поведение клиентов»

Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов на встрече руководства ТПП РФ с председателем Комитета Госдумы по экономической политике Максимом Топилиным вновь выразил готовность оказать помощь при подготовке законопроектов, касающихся отрасли азартных игр.

«Наличие грамотной отраслевой экспертизы имеет ключевое значение для успешного развития любого бизнеса. Отраслевые эксперты лучше понимают рыночные тенденции, конкуренцию и поведение клиентов, что позволяет им лучше просчитывать возможные последствия реализации той или иной законодательной инициативы.

Наши парламентарии очень нуждаются в качественной отраслевой экспертизе их инициатив. Хороших идей может быть сколько угодно, но без экспертизы и аналитики такие не всегда хорошо продуманные идеи могут приводить к бизнес-кризисам и провалам фискальной политики.

Торгово-промышленная палата РФ имеет широкий спектр специалистов и экспертов буквально в каждой отрасли российской экономики, в том числе и в спортивной отрасли и в индустрии азартных игр. Может быть кому-то эта связка покажется несколько странной, но именно в свое время именно ТПП РФ первой выступила с инициативой приема ставок букмекерскими компаниями исключительно на реальные спортивные события. Что в совокупности с целевыми отчислениями на спорт с таких ставок привело к стабильному развитию российского спорта в сложные периоды эпидемии коронавируса, экономических санкций и запрету участия российских спортсменов в международных соревнованиях», – заявил Оганезов.

Источник: Ставки на Спортсе
