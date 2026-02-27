Биржа прогнозов Kalshi забанила видеоредактора MrBeast за использование инсайдерской информации в ставках. Он поставил около $4 тысяч на события, связанные со стримами на YouTube
Биржа прогнозов Kalshi применила санкции к пользователям за сделки с использованием инсайдерской информации.
Среди тех, кого привлекли к ответственности, оказался видеоредактор команды блогера MrBeast (настоящее имя – Джимми Дональдсон) – Артем Каптур.
По данным Kalshi, Каптур поставил около 4 тысяч долларов на события, связанные со стримами на YouTube. При этом он использовал закрытую информацию, к которой имел доступ по работе.
Ему назначили двухлетний бан и штраф в размере штраф 15 тысяч, а также обязади вернуть более 5 тысяч заработанной прибыли.
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Business Insider
Спортивнее новости я здесь ещё не видел
