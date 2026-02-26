Дмитрий Сергеев: «Лидеры гемблинг-отрасли в России оцениваются в диапазоне $1,5-2,5 млрд, а перспектива легализации онлайн-казино может повысить эту оценку до двух раз»

Экс-управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев прокомментировал рейтинг самых дорогих компаний Рунета по оценке Forbes.

Ранее журнал опубликовал список «30 самых дорогих компаний Рунета-2026». Лидером рейтинга стал «Яндекс» с оценкой $24,3 млрд. В топ-5 также вошли Ozon ($13,4 млрд), Wildberries & Russ ($12,6 млрд), «Авито» ($5,5 млрд) и Cloud.ru ($3,1 млрд).

«Форбс сделал оценку 30 самых дорогих компаний Рунета, но обошелся без букмекерских компаний. Мне кажется, топ-5 отрасли смогли бы точно войти в этот список, а кто-то попасть и в первую десятку.

Обычно для лицензированного бизнеса оценка варьируется от 3 до 5 годовых EBITDA (Прибыль компании до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации – Спортс’’).

Лидеры же гемблинг отрасли в РФ в этом случае должны оцениваться в диапазоне $1,5-2,5 млрд, а перспектива легализации онлайн-казино может повысить эту оценку до двух раз», – написал Сергеев в телеграме.

