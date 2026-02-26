В Бразилии одобрили полный запрет на рекламу букмекеров. Клубы высшего дивизиона могут потерять более $168 млн из-за ухода беттинг-спонсоров

Финансирование клубов бразильской Серии A под угрозой.

Комиссия по науке и технологиям Сената Бразилии одобрила полный запрет на рекламу букмекеров в стране. Теперь данный законопроект поступил на рассмотрение Комиссии Сената по конституции и правосудию.

Букмекеры остаются основной финансовой поддержкой для большинства клубов Бразилии. Беттинг-спонсоров имеют такие команды, как «Фламенго» (Betano), «Флуминенсе» и «Сан-Паулу» (Superbet), «Палмейрас» (SportingBet), «Коринтианс» (Esportes da Sorte), «Ботафого» (Vbet), «Крузейро» (Betnacional) и «Атлетико Минейро» (H2Bet).

По оценкам участников рынка, клубы чемпионата Бразилии могут потерять более 168 млн долларов из-за запрета рекламы букмекеров. Вся спортивная индустрия страны рискует недополучать около $320 млн долларов выручки в год.

