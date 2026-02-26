PARI объявил о завершении контракта с «Амкалом». Над «Сапсан Ареной» запустили надувного медведя с лицом Германа

PARI объявил о завершении контракта с «Амкалом».

Медиафутбольный клуб «Амкал» лишился титульного спонсора.

Букмекерская компания PARI объявила о завершении срока действия контракта. Букмекер и «Амкал» сотрудничали в течение последних трех лет.

Также завершился амбассадорский контракт основателя «Амкала» Германа Эль Класико с PARI.

В честь завершения контракта над полем «Сапсан Арены» запустили надувного медведя с лицом Германа.

Фото: PARI