PARI объявил о завершении контракта с «Амкалом». Над «Сапсан Ареной» запустили надувного медведя с лицом Германа
PARI объявил о завершении контракта с «Амкалом».
Медиафутбольный клуб «Амкал» лишился титульного спонсора.
Букмекерская компания PARI объявила о завершении срока действия контракта. Букмекер и «Амкал» сотрудничали в течение последних трех лет.
Также завершился амбассадорский контракт основателя «Амкала» Германа Эль Класико с PARI.
В честь завершения контракта над полем «Сапсан Арены» запустили надувного медведя с лицом Германа.
Фото: PARI
Опубликовано: Ставки на Спортсе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем