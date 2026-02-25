Ратмир Ронами: «Наверняка «Лига Ставок» потратила на продукт больше остальных букмекеров. Мы самые технологичные на рынке»

Вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами высказался о роли продуктовой составляющей в развитии беттинговых компаний.

– По ощущениям вы тратите на продукт больше конкурентов. Так ли это?

– Точные бюджеты других букмекеров я не знаю, поэтому сложно сказать.

Но да, это наша осознанная стратегия, наша нордстар-метрика. Учитывая, как выглядят продукты всех букмекеров на рынке, все со своими плюсами и минусами, сто процентов мы самые технологичные с позиции продукта и наполненности его разными решениями и функциями. Наверняка потратили больше всех остальных.

Раньше условно три единицы шло на маркетинг и одна на продукт. Сейчас: две на маркетинг, три на продукт. Но это все равно сложно делить, потому что даже если делаешь какой-то продукт, нужно о нем рассказать, ему нужно продвижение. Какую бы классную фичу ты ни сделал, в любом случае нужно рассказать, чтобы люди об этом знали. Мы не очень громко об этом заявляем, но тихо, спокойно и уверенно говорим о том, что мы самые технологичные на рынке, – отметил Ронами в интервью Спортсу’‘.

«Не все букмекеры переживут новые налоги». Интервью вице-президента «Лиги Ставок»