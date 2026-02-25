0

Вице-президент «Лиги Ставок» Ронами: «Видим ошибки Осипова в развитии Медиалиги и понимаем, как их избежать»

Вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами поделился мнением о развитии медийных видов спорта.

– У каких ваших собственных медийных мероприятий больше охваты откуда: из офлайна или онлайна?

– Это важно разделить. Есть часть мероприятий, которые смотрят в моменте. Например, медийное ралли. Сколько угодно можно его продвигать заранее, но не будет такого эффекта.

А есть часть мероприятий, которые не смотрят в моменте, но они дают охваты потом. Как Лига Ставок MEDIA BASKET. В лайве смотрят немногие. Но количество контента, который генерируют те, кто находится там в офлайне, будет огромным. 

Мы сколько угодно можем продвигать мероприятие в офлайне и в онлайне, выкупать трафик, но когда приходит 12 тысяч человек и безостановочно генерируют рилсы, пересылают друг другу видео оттуда и упоминают наш бренд, это невероятный бум. Для нас это один из проектов, которыми мы гордимся – держимся за такие. 

Мы выбрали медийное направление в целом как один из векторов развития. Мы провели Лига Ставок PADEL DAY, провели Лига Ставок Теннисный клуб, медиа ралли. Это все медийные проекты, которые показывают самую высокую эффективность, потому что мы привлекаем новую аудиторию, делаем очень крутые, очень большие охватные кампании под них. И сам продукт тоже уникальный. 

Но развивать другие виды спорта в этом направлении пока не планируем. Этот год скорее про сохранение того, что есть.

– Нет опасения, что медийные проекты постигнет судьба Медиалиги, у которой сейчас проблемы со спонсорами?

– Мы постоянно это анализируем. Нам кажется, мы нащупали то, как надо развивать продукт, чтобы он все время привлекал аудиторию. Мы видим четкие и понятные нам ошибки [президента Медиалиги] Николая Осипова в развитии своей лиги. Понимаем, как он к ним пришел и почему. И благодаря этому опыту понимаем, как этого избежать, – высказался Ронами в интервью Спортсу’‘.

«Не все букмекеры переживут новые налоги». Интервью вице-президента «Лиги Ставок»

