«Мы понятийно не были готовы спонсировать трансляции Олимпиады». Вице-президент «Лиги Ставок» об Играх-2026

Вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами в интервью Спортсу’’ рассказал о сотрудничестве с сервисом Okko.

– Насколько оправдывает себя контракт по Лиге чемпионов с Okko? Получаете ли негатив, когда сервис падает?

– Это уникальный продукт. OTT-платформа дает гибкость по показам, но охваты меньше федерального ТВ. Мы это понимали, это объективные цифры. Туда не может зайти любой, как на «Матч ТВ», но при этом у «Матч ТВ» были ограничения по временным слотам, а у Okko такой проблемы нет.

Это топовый футбол, топовый актив, и мы нормально с ними взаимодействуем. Есть сложности, но они точно не из категории нерешаемых.

На финале Лиги чемпионов они упали. 38 минут. Конечно, это отражается. Рекламный инструментарий мы купили – а он не работает. Негатив от пользователей Okko отражается и на нас как на партнере. Мы дарили подписки многим нашим игрокам, и когда, например, не показывают финальный матч, с точки зрения бизнеса, клиентов, репутации – это негатив. Но коллеги стараются, находят решения. Не всегда быстро, но становится лучше.

– Okko показывал Олимпиаду, но букмекеры отказались от покупки спонсорского пакета, в том числе и «Лига Ставок». Почему?

– Это правда, мы и не хотели покупать. 

Это комплексный вопрос. Во-первых, это не федеральное ТВ. Во-вторых, Олимпиада исторически не очень ставочное мероприятие, даже когда участвуют наши спортсмены. А когда они без флага и гимна, мы даже понятийно не готовы в это идти. Мы не понимаем, почему мы в этом должны участвовать. Да, мы хотим поддержать спортсменов, которые поехали и показывают себя, но в целом Олимпиаду мы поддерживать не готовы. Мы не верим в честность такого мероприятия.

И со всеми этими факторами даже не было сомнений в том, что мы просто туда не идем и все. Это даже не обсуждалось внутри компании. Точно нет. Пока там не одумаются, мы не готовы, – сказал Ронами.

