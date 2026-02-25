  • Спортс
  Вице-президент «Лиги Ставок»: «Спонсорские контракты переоценены, рынок перегрет. Актив, который стоит 10 рублей, букмекеру продают за 50-60»
9

Вице-президент «Лиги Ставок»: «Спонсорские контракты переоценены, рынок перегрет. Актив, который стоит 10 рублей, букмекеру продают за 50-60»

Вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами в интервью Спортсу’’ назвал главное разочарование 2025 года в беттинг-индустрии.

– Переоцененность спонсорских контрактов. Многие контракты просто не стоят своих денег. Актив, который стоит условные 10 рублей, букмекеру продают за 50-60. Тот же самый продукт! Рынок перегрет. И букмекеры сами это создали, перегрели все активы, которые только можно найти. Сейчас эти активы теряют эффективность. Да, хотелось бы заходить в спонсорство, но низкая эффективность нас отталкивает.

Еще одно разочарование – чемпионат мира по хоккею без российской сборной. Для нас это исторически важный актив, «Лига Ставок» всегда была больше ориентирована на хоккей и с 2020-го года сотрудничаем с ИИХФ (Международная федерация хоккея на льду). Но эффективность без наших спортсменов ниже, без главного конкурента это уже не тот чемпионат мира.

И, конечно, не могу не сказать о налоговых изменениях. Мы понимаем необходимость поддержки спорта и государства в трудную минуту, мы все в одной лодке и несем общий крест. Но хотелось бы, конечно, чтобы такие решения принимали заранее, а не так, что через месяц все поменяется. Резкие обновления без длинного горизонта планирования усложняют работу. Нам за месяц пришлось переделывать бюджет на год, это повлияло на многие активности, которые мы планировали: ограничили некоторых спортсменов, федерации.

Но нет худа без добра. Где-то поджали – ну, так случилось. Подождем, пока остынет. Уверен, что в этом году будет остывание рынка по всем фронтам – начиная с амбассадоров и заканчивая крупными спонсорскими активами.

– В двух главных спортивных лигах – РПЛ и КХЛ – у «Лиги Ставок» из партнеров остался только «Ахмат». Насколько сейчас сложнее вести переговоры?

– Я бы не сказал, что у нас были сложности в переговорах. Мы дружим, общаемся, никаких претензий. Мы просто приняли стратегическое решение временно сократить активность, поджаться по контрактам. Нам было понятно, что коллеги хотят какого-то повышения, но в связи с конъюнктурой рынка мы к этому не были готовы. Мы решили сфокусироваться на других моментах. Но это на время, дальше спорт вернется к определенным ожиданиям, и мы снова начнем более плотное сотрудничество.

С «Ахматом» у нас контракт до лета. Пока никакого решения по дальнейшим шагам нет.

– Когда можно ожидать возвращения к более активной спонсорской стратегии?

– Думаю, к осени. Рынок должен немного стабилизироваться после налоговых изменений. Это так или иначе отразится на всех.

Уверен, будут компании, которые не выдержат этой нагрузки и закроются. Мы, допустим, чуть раньше шагнули в оптимизацию и стратегию. Наверное, раньше всех на рынке. А у многих остались крупные контракты как обертка продукта, и вот сейчас нужно думать, что с этим делать. Потому что налоговое бремя сильно изменилось, – сказал Ронами.

Опубликовано: Ставки на Спортсе
Источник: Спортс''
9 комментариев
а спортс нормально берет за свои услуги или перегревает?
не спросили случайно
Ответ Alexandro Purito
Это хорошо👍
Ответ Alexandro Purito
А если не будут брать отключим газ (с)
Ну и правильно, буки должны платить больше, чем другие категории спонсоров
Ответ Shaiba Bash
Да вам и бензин,продукты так продают.К этому нет вопросов?
Актив, который стоит 10 рублей, букам надо по 100 рублей продавать.
Люди, которые аккумулируют ненужные населению деньги, обязаны отдавать эти деньги куда скажут. Легко пришли, легко ушли))
Казино плачет, что бабок меньше стало, из воздуха.
