Вице-президент «Лиги Ставок»: «Спонсорские контракты переоценены, рынок перегрет. Актив, который стоит 10 рублей, букмекеру продают за 50-60»

Вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами в интервью Спортсу’ ’ назвал главное разочарование 2025 года в беттинг-индустрии.

– Переоцененность спонсорских контрактов. Многие контракты просто не стоят своих денег. Актив, который стоит условные 10 рублей, букмекеру продают за 50-60. Тот же самый продукт! Рынок перегрет. И букмекеры сами это создали, перегрели все активы, которые только можно найти. Сейчас эти активы теряют эффективность. Да, хотелось бы заходить в спонсорство, но низкая эффективность нас отталкивает.

Еще одно разочарование – чемпионат мира по хоккею без российской сборной. Для нас это исторически важный актив, «Лига Ставок» всегда была больше ориентирована на хоккей и с 2020-го года сотрудничаем с ИИХФ (Международная федерация хоккея на льду). Но эффективность без наших спортсменов ниже, без главного конкурента это уже не тот чемпионат мира.

И, конечно, не могу не сказать о налоговых изменениях. Мы понимаем необходимость поддержки спорта и государства в трудную минуту, мы все в одной лодке и несем общий крест. Но хотелось бы, конечно, чтобы такие решения принимали заранее, а не так, что через месяц все поменяется. Резкие обновления без длинного горизонта планирования усложняют работу. Нам за месяц пришлось переделывать бюджет на год, это повлияло на многие активности, которые мы планировали: ограничили некоторых спортсменов, федерации.

Но нет худа без добра. Где-то поджали – ну, так случилось. Подождем, пока остынет. Уверен, что в этом году будет остывание рынка по всем фронтам – начиная с амбассадоров и заканчивая крупными спонсорскими активами.

– В двух главных спортивных лигах – РПЛ и КХЛ – у «Лиги Ставок» из партнеров остался только «Ахмат». Насколько сейчас сложнее вести переговоры?

– Я бы не сказал, что у нас были сложности в переговорах. Мы дружим, общаемся, никаких претензий. Мы просто приняли стратегическое решение временно сократить активность, поджаться по контрактам. Нам было понятно, что коллеги хотят какого-то повышения, но в связи с конъюнктурой рынка мы к этому не были готовы. Мы решили сфокусироваться на других моментах. Но это на время, дальше спорт вернется к определенным ожиданиям, и мы снова начнем более плотное сотрудничество.

С «Ахматом» у нас контракт до лета. Пока никакого решения по дальнейшим шагам нет.

– Когда можно ожидать возвращения к более активной спонсорской стратегии?

– Думаю, к осени. Рынок должен немного стабилизироваться после налоговых изменений. Это так или иначе отразится на всех.

Уверен, будут компании, которые не выдержат этой нагрузки и закроются. Мы, допустим, чуть раньше шагнули в оптимизацию и стратегию. Наверное, раньше всех на рынке. А у многих остались крупные контракты как обертка продукта, и вот сейчас нужно думать, что с этим делать. Потому что налоговое бремя сильно изменилось, – сказал Ронами.

«Не все букмекеры переживут новые налоги». Интервью вице-президента «Лиги Ставок»