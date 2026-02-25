Вице-президент «Лиги Ставок»: «Эпоха Дикого Запада закончилась. Сейчас приоритет букмекеров – удержание»

Вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами высказался о приоритетах букмекерских компаний в 2026 году.

– В 2026 году приоритет – удержание или привлечение?

– Однозначно удержание. Но качественный продукт сам по себе работает не только на удержание, но и на привлечение. Эпоха Дикого Запада с выжиганием рынка всем чем только можно закончилась. Сейчас главное – комфорт пользователя и долгосрочные отношения.

Мне кажется, уже все букмекеры до этого дошли. Нет потребности в безумном объеме привлекать новых игроков, все больше сфокусированы на удержании действующей базы, – отметил Ронами в интервью Спортсу’‘.

«Не все букмекеры переживут новые налоги». Интервью вице-президента «Лиги Ставок»