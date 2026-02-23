94

Путин подписал закон о рекламе букмекеров: предупреждение о рисках будет звучать 5 секунд на ТВ и 3 на радио

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о дополнительных требованиях к рекламе букмекеров.

Согласно закону, операторы ставок обязаны сопровождать свою рекламу предупреждением о том, что участие в азартных играх может привести к возникновению игровой зависимости.

Требования выглядят так: в радиорекламе предупреждение должно звучать не менее трех секунд, на телевидении – не менее пяти и при этом занимать не менее 7% площади кадра.

В других видах рекламы текст предупреждения должен занять не менее 7% рекламного пространства.

Помимо этого, букмекеров обязали размещать информацию о рисках участия в азартных играх: блок должен занимать не менее 7% видимой части главной страницы.

Пункты приема ставок (ППС) также обязаны уведомлять о рисках азартных игр – информация должна размещаться при входе в заведения.

Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Это на радио будет звучать с такой же скоростью, как сейчас объявляют организаторов акций, с названием, ОГРН, ИНН, номером лицензии и все это за 2 секунды :)
Это на радио будет звучать с такой же скоростью, как сейчас объявляют организаторов акций, с названием, ОГРН, ИНН, номером лицензии и все это за 2 секунды :)
Ну эта информация реально непонятно для кого и для чего звучат на радио. Кто-то реально сидит и записывает на бумажку их данные? Можно же зайти в интернет и все реквизиты компаний вот они.
Это на радио будет звучать с такой же скоростью, как сейчас объявляют организаторов акций, с названием, ОГРН, ИНН, номером лицензии и все это за 2 секунды :)
Спасибо, всё хотел узнать, что они там мелят в течении 2 секунд.
Не бережёшь ты себя, Ладим Ладимыч, всё о народе думаешь
Не бережёшь ты себя, Ладим Ладимыч, всё о народе думаешь
Не бережёшь ты себя, Ладим Ладимыч, всё о народе думаешь
А ну все теперь, только 3-5 секундого предупреждения и не хватало лудоманам... Теперь они прозреют и завяжут со ставками!
А ну все теперь, только 3-5 секундого предупреждения и не хватало лудоманам... Теперь они прозреют и завяжут со ставками!
Причём, за 2 и 4 секунды соответственно они не успеют это сделать. Ну как всё продуманно-то!
А ну все теперь, только 3-5 секундого предупреждения и не хватало лудоманам... Теперь они прозреют и завяжут со ставками!
И пусть прозревшие знают и помнят, благодоря кому они теперь полноценные граждане государства, а не какие то презренные лудоманища.
Смысл было запрещать казино в 2009 году, если сейчас масштабы лудомании переросли в рекламу буков на ТВ?
Смысл было запрещать казино в 2009 году, если сейчас масштабы лудомании переросли в рекламу буков на ТВ?
буки поддерживают спорт, казино этого не делало, что непонятно?
Смысл было запрещать казино в 2009 году, если сейчас масштабы лудомании переросли в рекламу буков на ТВ?
Есои покопаться, смысл всегда есть.
Еще нужно предупреждение о 100% риске блокировки счета, если играешь в плюс🤣
Фух, а я то думал, почему я ведусь на это. Всё потому, что меня никто не предупредил
Ты лучше тряхни миллиардеров и деньги появятся .
Ты лучше тряхни миллиардеров и деньги появятся .
Тогда нужно с себя ему начинать, со своих дружков, любовниц... В первую (и главную) очередь. ☺☺☺
Ты лучше тряхни миллиардеров и деньги появятся .
Они лучше пенсионеров тряхнут повышением оплаты ЖКХ
Буд-то на сигаретах и алкоголе это кого останавливает. А так, грустно, что это зло стало настолько неотъемлемой частью жизни, достигло таких масштабов, что государство решило с этого получать, потому что остановить всё равно не в силе. Ну привет всем «амбассадорам» вроде генича. Старались очень. Такой массовой и агрессивной рекламы не видел ни на одну тему. Действительно вошли в историю, но не как комментаторы или футбольные спецы, а как те, что эту заразу всему силами помогал укоренять в народе.
Буд-то на сигаретах и алкоголе это кого останавливает. А так, грустно, что это зло стало настолько неотъемлемой частью жизни, достигло таких масштабов, что государство решило с этого получать, потому что остановить всё равно не в силе. Ну привет всем «амбассадорам» вроде генича. Старались очень. Такой массовой и агрессивной рекламы не видел ни на одну тему. Действительно вошли в историю, но не как комментаторы или футбольные спецы, а как те, что эту заразу всему силами помогал укоренять в народе.
Продались за деньги... эти всякие "геничи"...
Рекламу букмекеров надо запретить
За 5 секунд не понять, что БУКи это зло.
