Путин подписал закон о рекламе букмекеров: предупреждение о рисках будет звучать 5 секунд на ТВ и 3 на радио

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о дополнительных требованиях к рекламе букмекеров.

Согласно закону, операторы ставок обязаны сопровождать свою рекламу предупреждением о том, что участие в азартных играх может привести к возникновению игровой зависимости.

Требования выглядят так: в радиорекламе предупреждение должно звучать не менее трех секунд, на телевидении – не менее пяти и при этом занимать не менее 7% площади кадра.

В других видах рекламы текст предупреждения должен занять не менее 7% рекламного пространства.

Помимо этого, букмекеров обязали размещать информацию о рисках участия в азартных играх: блок должен занимать не менее 7% видимой части главной страницы.

Пункты приема ставок (ППС) также обязаны уведомлять о рисках азартных игр – информация должна размещаться при входе в заведения.

Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.