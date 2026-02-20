Законопроект о сокращении сроков блокировки сайтов нелегальных азартных игр внесен в Госдуму
В России будут быстрее блокировать сайты онлайн-казино.
Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Срок, в течение которого ФНС должна принять решение о блокировке после поступления информации о незаконном сайте, сокращается с 5 до 2 дней.
«Сокращение срока внесения информации приведет к более оперативной блокировке сайтов в сети «Интернет», на которых осуществляется незаконная деятельность по организации и проведению азартных игр», – говорится в пояснительной записке.
В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Госдума
