Законопроект о сокращении сроков блокировки сайтов нелегальных азартных игр внесен в Госдуму

В России будут быстрее блокировать сайты онлайн-казино.

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Срок, в течение которого ФНС должна принять решение о блокировке после поступления информации о незаконном сайте, сокращается с 5 до 2 дней.

«Сокращение срока внесения информации приведет к более оперативной блокировке сайтов в сети «Интернет», на которых осуществляется незаконная деятельность по организации и проведению азартных игр», – говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.